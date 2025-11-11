컴투스홀딩스, 3분기 매출 196억원...다수 신작 통해 반등 노림수

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 2025년 3분기 실적을 11일 공시했다.

컴투스홀딩스는 올해 3분기 매출 196억원, 영업손실 39억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 감소했으나, 영업손실은 축소되며 수익성이 개선됐다. 주력 타이틀 ‘소울 스트라이크’는 글로벌 주요 시장에서 매출 분포를 보이며 성과를 지속했다.

컴투스홀딩스는 ‘소울 스트라이크’의 업데이트를 이어간다. 지난 달 네이버 웹툰 ‘입학용병’과 컬래버레이션을 진행했으며, 이달 말 K팝 IP 협업, 내년 1월 서비스 2주년 프로모션을 진행할 예정이다.

컴투스홀딩스 CI.

4분기부터 내년까지는 총 7종의 신작을 출시한다. 액션 RPG ‘페이탈 클로’는 지난달 스팀에 데모 버전을 공개했으며, 이달 얼리액세스로 글로벌 출시된다. 신작 RPG ‘스타 세일러’는 글로벌 CBT를 진행했다. 이 외에 ‘프로젝트 D(가제)’, ‘컬러스위퍼’, ‘파우팝 매치’, ‘론 셰프’, ‘아레스 글로벌(가제)’ 등 PC 및 콘솔 플랫폼으로도 라인업을 다각화한다.

컴투스플랫폼은 3분기 독일 게임스컴, 일본 CEDEC 등 해외 컨퍼런스에 참가해 게임 백엔드 서비스 ‘하이브(Hive)’를 알렸다. 3분기 기준 ‘하이브’는 국내외 137개 게임에 적용됐다.

CONX 블록체인 사업은 AI 기반 아트 거래 플랫폼 ‘아르투(Artue)’와 STO(증권형 토큰 발행) 기술 파트너십을 통해 K-콘텐츠 등 RWA(실물 자산 토큰화) 프로젝트 연계 플랫폼을 구축할 예정이다.