컴투스홀딩스, 신작 '스타 세일러' 글로벌 CBT 성료…총 1만명 이상 참여

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 신작 RPG '스타 세일러'의 글로벌 CBT(비공개 베타 테스트)를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

'스타 세일러'는 파나나스튜디오(대표 강일모)에서 개발 중인 수집형 RPG다. 판타지 세계를 배경으로 애니메이션풍 캐릭터와 전략적인 턴제 전투가 특징이며, 5인 파티와 소환수, 장비 등을 조합해 던전 공략 및 유저 간 대결(PvP) 콘텐츠를 즐길 수 있다.

지난 달 22일부터 열흘간 진행된 이번 CBT에는 한국, 미국, 인도네시아, 태국 등 전 세계에서 1만명 이상의 이용자가 참여했다.

컴투스홀딩스 신작 '스타세일러'.

CBT 설문조사에서도 긍정적인 결과가 나왔다. 설문에 참여한 이용자의 98%가 '정식 출시 이후 게임을 즐길 의향이 있다'고 응답했다. 또한 캐릭터 일러스트 및 3D 모델링에 대해서는 91%, 게임 그래픽은 90% 이상, 턴제 기반 전투 시스템은 77%의 유저가 긍정적인 경험을 했다고 밝혔다.

컴투스홀딩스는 이번 테스트를 통해 수집한 이용자들의 의견을 적극 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 계획이다.