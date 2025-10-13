컴투스홀딩스, 신작 '스타 세일러' 글로벌 CBT 성료…총 1만명 이상 참여

설문 유저 98% 정식 출시 후 플레이 의향 밝혀

게임입력 :2025/10/13 11:00

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 신작 RPG '스타 세일러'의 글로벌 CBT(비공개 베타 테스트)를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

'스타 세일러'는 파나나스튜디오(대표 강일모)에서 개발 중인 수집형 RPG다. 판타지 세계를 배경으로 애니메이션풍 캐릭터와 전략적인 턴제 전투가 특징이며, 5인 파티와 소환수, 장비 등을 조합해 던전 공략 및 유저 간 대결(PvP) 콘텐츠를 즐길 수 있다.

지난 달 22일부터 열흘간 진행된 이번 CBT에는 한국, 미국, 인도네시아, 태국 등 전 세계에서 1만명 이상의 이용자가 참여했다.

관련기사

컴투스홀딩스 신작 '스타세일러'.

CBT 설문조사에서도 긍정적인 결과가 나왔다. 설문에 참여한 이용자의 98%가 '정식 출시 이후 게임을 즐길 의향이 있다'고 응답했다. 또한 캐릭터 일러스트 및 3D 모델링에 대해서는 91%, 게임 그래픽은 90% 이상, 턴제 기반 전투 시스템은 77%의 유저가 긍정적인 경험을 했다고 밝혔다.

컴투스홀딩스는 이번 테스트를 통해 수집한 이용자들의 의견을 적극 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 계획이다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컴투스홀딩스 스타세일러

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LG전자, 3분기 실적 예상 웃돌아…전장사업이 효자

금속맛·성적쾌감 등 격한운동 후 7가지 생리현상과 그 이유

[르포] 인텔 1.8나노 공정의 현장, 애리조나 주 '팹52'에 가다

LG엔솔, 3분기도 선방…美 전기차 배터리 감소분 ESS가 상쇄

ZDNet Power Center