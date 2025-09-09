컴투스홀딩스, 수집형RPG '스타 세일러' 비공개 테스트 예고

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 파나나스튜디오(대표 강일모)가 개발 중인 신작 수집형 RPG ‘프로젝트 세일러’의 타이틀을 ‘스타 세일러(Star Sailors)’로 확정했다고 9일 밝혔다.

스타 세일러는 오늘 오픈한 공식 사이트를 통해 정식 타이틀을 최초로 공개했다. 운명의 별이 이어준 동료들과 함께 떠나는 모험 이야기라는 의미를 담아 타이틀을 선정했다. 판타지 세계를 배경으로 한 애니메이션풍의 매력적인 캐릭터 수집과 경쾌한 턴제 전투가 특징이다. 5인 파티와 소환수, 장비를 조합하고 성장시켜 던전 공략부터 유저 간 대결까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

공식 사이트에서는 30초 분량의 트레일러 영상과 게임 및 동료 소개 등도 확인할 수 있다. 스타 세일러 만의 독창적이고 매력적인 캐릭터들이 잘 표현되어 있다. 특히, 유튜브 구독자 55만 명과 X 팔로워 10만 명을 보유한 인기 일러스트레이터 ‘콕스’가 아트 디렉터로 참여하고 있는 만큼 섬세한 일러스트와 감성적인 연출이 돋보인다. 공식 SNS 채널들을 통해서도 순차적으로 게임 정보를 공개하고 유저들과 지속 커뮤니케이션 해 나갈 예정이다.

회사 측은 스타 세일러의 비공개 테스트도 예고했다. 오는 22일부터 다음 달 1일까지 선착순으로 테스트를 진행한다. 테스트 피드백 등을 기반으로 게임성을 가다듬어 내년 상반기 글로벌 서비스에 돌입한다는 목표다.