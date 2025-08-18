컴투스홀딩스, 액션 MMORPG '아레스' 9월 대만 출시...현지 쇼케이스 행사 실시

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 액션 MMORPG ‘아레스 : 선택받은 자’(이하 아레스)의 대만 쇼케이스를 성공적으로 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 쇼케이스는 지난 14일 타이페이 누존(NUZONE)에 마련했다. 딘터(丁特), 샤오쉬(小許), NL 등 인기 게임 인플루언서와 현지 주요 게임 매체가 현장을 찾았다.

특히 이날 대만 현지와 밀접하게 소통하기 위해 정철호 컴투스홀딩스 대표, 오영학 사업 본부장이 참석했다. 또 개발을 맡은 반승철 세컨드다이브 대표, 곽근철 PD, 박상훈 디렉터 등이 무대에 올랐다.

좌측부터 컴투스홀딩스 오영학 사업 본부장, 김상민 컴투스홀딩스 대만·동남아 법인 대표, 정철호 컴투스홀딩스 대표, 홍보모델 변하율 치어리더, 반승철 세컨드다이브 대표, 곽근철 PD, 박상훈 디렉터.

환영사로 행사의 시작을 알린 정철호 대표는 아레스 만의 차별화된 게임성을 소개하고 대만 서비스를 위한 대규모 전담 인력 구성 계획 등을 공유했다. 세컨드다이브 측도 성공적인 대만 지역 서비스를 위한 주요 계획과 포부를 밝혔다.

관련기사

홍보 모델로 발탁된 치어리더 변하율도 깜작 등장했다. 변하율은 지난해부터 대만의 명문 야구단 ‘중신 브라더스’에서 활동하며 현지 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 무대에 올라 아레스의 성공을 위한 응원 메시지와 축하 선물을 전달하는 시간을 가졌다. 공식 쇼케이스 이후에는 오영학 사업 본부장과 결제 관련 협력사 소프트월드의 이세진 사업 총괄 부사장이 게임 운영에 대한 궁금증을 풀어주는 질의응답 시간도 가졌다.

회사 측은 9월 대만·홍콩·마카오 출시를 앞두고 현지 사전 예약을 진행하고 있으며, 현지화 전략을 고도화해 흥행을 도모할 계획이다.