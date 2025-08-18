컴투스홀딩스 엑스플라, MCP 공개…"블록체인과 AI 연결"

컴투스홀딩스는 블록체인 메인넷 엑스플라(XPLA)에서 누구나 간편하게 메인넷과 AI를 연결할 수 있는 ‘MCP(Model Context Protocol, 모델 컨텍스트 프로토콜)’를 공개했다고 18일 밝혔다. 엑스플라 MCP는 공식 웹사이트와 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

MCP는 AI 모델(LLM)이 외부 데이터 소스 및 도구와 표준화된 방식으로 상호 작용할 수 있도록 설계된 개방형 프로토콜이다. AI 모델이 필요한 정보를 실시간으로 가져오거나 외부 소프트웨어와 협업할 수 있는 환경을 조성해 활용도를 높일 수 있다. MCP를 블록체인에 적용하면 AI 모델이 블록체인에 저장된 데이터에 접근할 수 있게 된다.

엑스플라는 자체 MCP 개발을 통해 메인넷에 대한 이용자의 편의성을 높이고 웹3에 대한 진입장벽을 낮추고자 했다. 배포된 MCP는 AI 클라이언트 도구 클로드와 개발툴 커서에서 사용할 수 있다.

폴 킴 엑스플라 팀 리더는 "MCP를 활용하면 어렵게 느껴지는 블록체인에 AI를 결합해 복잡한 개발 용어가 아닌 자연어로 누구나 쉽게 정보를 탐색하고 프로덕트를 개발할 수 있다"며 "최신 기술 도입을 통해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 엑스플라 생태계를 조성해 나갈 것"이라고 말했다.