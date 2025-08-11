컴투스홀딩스, 웹3 커뮤니티 광장 ‘PLAY3’ 대규모 업데이트

컴투스홀딩스는 XPLA 메인넷 기반의 웹3 커뮤니티 광장 PLAY3 업데이트를 진행했다고 11일 밝혔다.

PLAY3는 이용자가 직접 캐릭터를 만들고 가상 공간에서 실시간 소통과 NFT 등 콘텐츠 제작을 할 수 있는 커뮤니티형 플랫폼이다. 간편한 가입 절차와 직관적인 인터페이스를 제공해 웹3 진입장벽을 낮춘 것이 특징이다. 이메일 회원가입만으로 XPLA 지갑이 자동 생성돼 별도의 앱 설치나 지갑 연결 과정이 필요 없다.

이번 업데이트에서는 XPLA 지갑 사용 편의성이 크게 강화됐다. 새롭게 추가된 ‘지갑 내보내기’ 기능을 통해 PLAY3 가입 시 생성된 XPLA 지갑을 탈중앙 지갑 서비스 ‘XPLA VAULT’와 연동할 수 있게 됐다. 이를 통해 PLAY3 전용 재화와 XPLA 토큰을 보다 간편하게 주고받을 수 있다.

즐길거리도 확대됐다. 메인 광장과 북쪽 숲에 연못, 강, 바다 낚시터를 조성해 ‘낚시’ 콘텐츠를 도입했으며, 잡은 물고기 중 일부는 기본 재화인 ‘코퍼’로 교환할 수 있다. 아울러 잉여 자원을 재화로 전환할 수 있는 ‘전당포’ 시스템과 개인 인벤토리 확장·정렬 기능도 추가됐다.

컴투스홀딩스 장종철 블록체인 사업 부문장은 “누구나 간편하고 재미있게 즐길 수 있는 웹3 플랫폼을 만들기 위해 XPLA와의 연동성을 강화하고 자원을 얻을 수 있는 콘텐츠를 추가했다”며 “웹3 콘텐츠 허브로서 다양한 게임의 온보딩도 추진하고 있다”고 말했다.