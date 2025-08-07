컴투스플랫폼, 힐링 게임 ‘붕어빵 타이쿤’ XPLA 온보딩

웹샵 오픈, XPLA 활용해 다양한 아이템 구매

게임입력 :2025/08/07 10:50

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컴투스플랫폼(대표 최석원)은 모바일 경영 시뮬레이션 ‘붕어빵 타이쿤’을 글로벌 블록체인 메인넷 엑스플라(XPLA)에 온보딩했다고 7일 밝혔다.

붕어빵 타이쿤은 XPLA 온보딩과 함께 경쟁형 콘텐츠 ‘붕어빵 그랑프리’를 추가했다. 1주일간 붕어빵 굽기 대회를 진행하고 랭킹에 따라 인게임 아이템과 XPLA를 얻을 수 있다. 

보상은 각국의 관련 법령 및 규제 정책에 맞게 지급된다. 대회는 2주 간격으로 진행되며 이달 14일부터 그랑프리 첫 시즌이 시작된다. 지갑을 연동한 이용자는 입장 티켓 NFT를 매일 추가로 받을 수 있다.

컴투스플랫폼 붕어빵 타이쿤 이미지.

이와 함께 XPLA 생태계와 직접 연동되는 ‘웹샵’도 오픈했다. 이용자는 웹샵에서 보유한 XPLA 코인을 사용해 게임 내 핵심 재화인 ‘젬’을 비롯한 다채로운 아이템을 손쉽게 구매할 수 있어서 게임 플레이와 블록체인 경제 시스템 간의 유기적인 연결을 경험하게 된다.

폴킴 XPLA 팀 리더는 “많은 사람들에게 사랑받는 ‘붕어빵 타이쿤’ IP를 XPLA 생태계에 선보이게 되어 기쁘다”며 “‘붕어빵 타이쿤’의 추억과 재미가 XPLA 위에서 실질적인 보상이 되는 새로운 재미를 선사할 것”이라고 밝혔다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
컴투스플랫폼 붕어빵타이쿤 XPLA 엑스플라 블록체인 웹3

