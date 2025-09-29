컴투스홀딩스, '스타 세일러' CBT 인기에 테스트 규모 확장

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 신작 RPG '스타 세일러'의 글로벌 비공개테스트(CBT)가 이용자들의 폭발적인 참여로 규모를 1만명으로 확대했다고 29일 밝혔다.

이번 테스트는 당초 선착순 3천명 규모로 진행될 예정이었으나, 시작과 동시에 참여자가 몰리며 빠르게 마감됐다. 이에 참여 가능 인원을 6천명으로 늘렸지만 곧바로 마감됐고, 결국 테스트 둘째날 참여 인원을 1만명까지 긴급 확장했다. 특히 전체 참여자 중 해외 유저 비중이 65% 이상을 차지하는 등 글로벌 시장의 관심이 높게 나타났다.

컴투스홀딩스는 이번 테스트를 통해 전세계 이용자들의 다양한 피드백을 얻고, 이를 바탕으로 전투 시스템 등 게임 완성도를 향상시키는 한편, 글로벌 시장에 맞게 지역별 운영 전략을 수립할 계획이다.

CBT는 다음 달 1일 오후 4시까지 진행되며, 안드로이드 기반 베타 테스트 프로그램 '구글 OBT'에서 게임을 다운로드해 참여할 수 있다. 총 16종의 동료 캐릭터를 활용한 다양한 전투 스테이지를 체험할 수 있으며, 참여 이용자들에게는 R등급 소환수와 방어구가 지급된다. 테스트 기간 중 진행되는 설문조사 참여자에게는 게임 출시 후 특별한 칭호 보상도 지급한다.

파나나스튜디오(대표 강일모)가 개발 중인 스타 세일러는 판타지 세계를 배경으로 애니메이션풍 캐릭터와 전략적인 턴제 전투가 특징인 수집형 RPG다. 5인 파티와 소환수, 장비를 조합하고 성장시켜 던전 공략부터 이용자 간 대결까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.