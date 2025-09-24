컴투스홀딩스 '페이탈 클로', 스팀 데모 버전 공개

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 기대작 ‘페이탈 클로(Fatal Claw)’의 데모 버전을 글로벌 PC게임 유통 플랫폼 ‘스팀’을 통해 공개했다고 24일 밝혔다.

이 게임은 메트로배니아 장르 신작으로, 엔데브게임즈에서 개발중이다. 신비한 고양이 ‘키샤’와 함께 미스터리한 지하 세계를 탐험하는 이야기를 담고 있으며, 횡스크롤 액션에 성장 요소를 결합해 메트로배니아 장르 특성을 잘 반영한 것이 특징이다.

이번에 공개된 데모 버전은 페이탈 클로 전체 스토리의 도입부에 해당하며, 약 2시간가량 플레이할 수 있는 분량이다. 페이탈 클로의 스팀 상점 페이지를 통해 내달 24일 11시(한국시간 기준)까지 누구나 무료로 다운로드 받아 플레이할 수 있다.

같은 기간 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘킥스타터’에서는 펀딩 캠페인을 진행한다. 캠페인 목표 초과 달성 시 구간에 따라 캐릭터 코스튬, 추가 게임 모드 등 다양한 콘텐츠가 추가될 예정이다. 성공적으로 게임이 출시되면 후원자에게는 게임을 다운로드할 수 있는 팩과 함께 디지털 아트북, 사운드 트랙을 증정한다.

또한 캐릭터 아크릴 스탠드 세트와 무드등 등 특별 제작된 페이탈 클로 MD를 비롯해 다양한 인게임 보상도 제공한다.

PC 및 콘솔 플랫폼 기반의 페이탈 클로는 올해 연말 얼리 액세스 버전을 추가 공개한 뒤, 내년 상반기 정식 출시될 예정이다.