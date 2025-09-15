컴투스홀딩스 엑스플라, '원셀프월드' 밸리데이터 합류

컴투스홀딩스의 블록체인 메인넷 엑스플라(XPLA)는 초개인화 AI 마케팅 플랫폼 '마이비'의 운영사 '원셀프월드(대표 조창현)'가 밸리데이터로 합류했다고 15일 밝혔다.

원셀프월드는 웹2와 웹3의 연결을 지향하는 블록체인 기술 기업이다. 마이비는 이용자가 취향을 인증하고 보상을 획득할 수 있는 플랫폼으로, 현재 엑스플라 메인넷에 온보딩돼 서비스 중이다. 마이비는 출시 1년만에 누적 가입자 100만명을 돌파했으며, 업계 평균 대비 4배 이상 높은 가입자당 평균 매출(ARPU)을 기록하는 성과를 나타내기도 했다.

추후 원화 스테이블 코인 기반 보상 구조를 통해 안정적이고 확장성 있는 온체인 광고·리워드 생태계를 구축해나갈 계획이다.

엑스플라는 초개인화 AI 마케팅 플랫폼인 원셀프월드의 밸리데이터 참여를 통해 다양한 산업군으로 밸리데이터 네트워크를 확장하고, 생태계의 탈중앙성과 안정성을 강화한다. 또한 디앱 차원의 서비스 제공을 넘어 엑스플라 생태계 운영에 직접 참여하는 확장된 파트너십을 계기로 지속적인 콘텐츠 협업과 거버넌스 운영에 대한 높은 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망된다.