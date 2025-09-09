컴투스홀딩스 '아레스', 대만∙홍콩∙마카오 사전 다운로드 시작

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 세컨드다이브(대표 반승철)가 개발한 액션 MMORPG ‘아레스 : 선택받은 자(이하 아레스, 阿瑞斯 : 命運的選擇者)’의 대만·홍콩·마카오 3개 지역 사전 다운로드 및 캐릭터 선점 서비스를 시작했다고 9일 밝혔다.

오는 11일 3개 지역에 출시하는 아레스는 애플 앱스토어, 구글 플레이 스토어, PC 플랫폼을 통해 미리 다운로드 받을 수 있다. 게임 다운로드 후에는 기본 외형과 슈트를 선택할 수 있으며, 이용자의 취향에 맞게 외형 커스터마이징을 할 수 있다.

캐릭터 닉네임 선점 서비스도 시작했다. 총 9개 서버 가운데 6개 서버가 신규 캐릭터 생성 제한에 도달해 수용 인원을 확장했다.

사전 다운로드에 맞춰 지난 달 14일 진행된 대만 쇼케이스 현장 영상도 선보였다. 유튜브 채널을 통해 약 1시간 분량으로 공개된 영상에는 컴투스홀딩스 정철호 대표, 세컨드다이브 반승철 대표의 출시 각오부터 개발진의 게임 소개, 변하율 치어리더와 함께 하는 이벤트 등이 담겨있다. 인기 게임 인플루언서와 ‘바하무트’ 등 대만의 주요 게임 매체들이 함께한 뜨거웠던 현장 분위기를 영상 속에서 확인할 수 있다.

아레스는 가까운 미래 태양계를 무대로 인류가 외계 세력에 맞서 싸우는 독창적인 세계관을 담은 액션 MMORPG다. 이 게임은 대만 지역 출시에 앞서 성장 체감을 대폭 개선하고, 현지 유저들과 적극적인 소통을 진행하고 있다.