컴투스홀딩스, '아레스: 선택받은 자' 대만·홍콩·마카오 정식 출시

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 액션 MMORPG '아레스: 선택받은 자(이하 아레스)'를 대만·홍콩·마카오에 정식 출시했다고 11일 밝혔다.

세컨드다이브(대표 반승철)가 개발한 아레스는 미래 태양계를 배경으로 인류가 외계 세력에 맞서 싸우는 독창적인 세계관을 담은 액션 MMORPG다.

이 게임은 국내 서비스와 마찬가지로 모바일과 PC를 모두 지원하는 크로스 플랫폼을 적용해 이용자 편의성을 높였다. 대만 이용자들의 취향을 적극 반영한 아레스는 '레벨업 챌린지'로 성장 체감을 대폭 개선하고 '도전', '협동 PvE', '10 대 10 PvP' 등 다양한 콘텐츠를 선보였다. 출시와 함께 현지 이용자들과의 적극적인 소통을 이어가며 주요 피드백을 빠르게 반영해 나간다는 계획이다.

출시를 기념해 다채로운 이벤트도 진행된다. 다음 달 1일까지 진행되는 '론칭 기념 출석'에서는 총 7일간 게임 접속만 해도 'A등급 성물 선택 상자'를 비롯해 '무기 및 방어구 강화칩', '전투 지원 상자' 등을 얻을 수 있다. '신규 수호자 출석'에서도 '가디언 슈트 11회 소환권', '에테르 큐브' 등을 선물한다. 레벨 성장 단계마다 '에테르 시드'를 지급하는 '레벨 달성 미션'과 '랭킹 이벤트', '신규 수호자 미션' 등이 진행된다.