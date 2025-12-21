컴투스홀딩스 '소울 스트라이크', QWER 협업으로 리텐션 73% 돌파…성과 입증

컴투스홀딩스는 모바일 게임 ‘소울 스트라이크’와 걸밴드 QWER의 컬래버레이션 진행 결과, 초기 2주간 평균 리텐션 73.1%를 기록하며 성과를 입증했다고 21일 밝혔다.

이번 협업은 QWER 멤버 4명의 특징을 살린 SD 캐릭터와 대표곡 ‘눈물참기’를 모티브로 한 스킬 등 팬덤의 취향을 정조준한 콘텐츠가 주효했던 것으로 분석된다.

실제 지표 면에서도 괄목할 만한 성장을 보였다. 컬래버 1주 차 DAU(일간 활성 이용자 수)는 평시 대비 61% 증가했으며, 신규 유입은 7배 이상, 복귀 이용자는 3.5배 늘어난 것으로 집계됐다.

성공적인 컬래버레이션을 이어가고 있는 ‘소울 스트라이크’와 ‘QWER’

특히 전용 포토를 활용한 ‘퍼즐 속 보물 찾기 이벤트’와 공식 채널 영상들이 팬덤 ‘바위게’의 호응을 이끌어내며 일 평균 매출 역시 이전 대비 4배 이상 급증했다.

관련기사

글로벌 시장에서의 상승세도 뚜렷하다. 필리핀, 태국 등 동남아시아와 멕시코, 브라질 등 남미 지역에서 이용자 수가 크게 늘었으며, 이는 현재 진행 중인 QWER의 첫 월드투어 인기가 게임으로 전이된 결과로 풀이된다.

QWER 단독 이미지를 만날 수 있는 인게임 이벤트

컴투스홀딩스는 이러한 협업 열기를 이어가기 위해 오는 22일까지 추가 이벤트를 진행한다. 매일 접속 시 ‘컬래버 동료 픽업 소환권’ 150매를 비롯해 스킬·유물 소환권과 에테르 등 풍성한 보상을 제공할 계획이다.