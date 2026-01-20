컴투스홀딩스 콘엑스, ‘놈 아레나’ 수상작 발표…"연내 글로벌 출시 목표"

글로벌 블록체인 메인넷 콘엑스(구 엑스플라)가 컴투스홀딩스와 함께 진행한 글로벌 게임 공모전 ‘놈 아레나’의 수상작을 발표했다고 20일 밝혔다.

이번 공모전은 AI와 RWA(실물자산)를 결합한 창작 협업 생태계 플랫폼 ‘콘엑스 아레나’ 프로젝트의 일환으로 기획됐으며, 컴투스홀딩스의 대표 IP ‘놈’의 세계관을 웹3 기반 2차 창작 생태계로 확장하는 것을 목표로 한다.

치열한 심사 끝에 챔피언의 영예는 원작의 ‘화면 전환’ 특징을 ‘중력 변환’으로 재해석한 2D 플랫포머 퍼즐 게임 ‘놈: 리버스’가 차지했다.

‘놈: 리버스’는 원작의 정체성을 가장 잘 계승했다는 평가와 함께 상금으로 1천 달러(약 150만원) 상당의 콘엑스 코인을 받게 된다. 해당 게임은 컴투스홀딩스가 글로벌 퍼블리싱을 맡아 연내 정식 출시될 예정이며, 출시 단계에 따라 최대 총 8천 달러(약 11181만원) 규모의 상금이 추가 지급된다.

이와 함께 PC 기반 방치형 게임 ‘방치된 놈’과 러닝 액션 퍼즐 ‘놈: 비욘드’가 입선작으로 선정됐으며, 이들 역시 각 1천 달러 상당의 코인 지급과 함께 글로벌 퍼블리싱 논의가 진행될 예정이다.

특히 이번 프로젝트는 지적재산권(IP)에 대한 권리를 토큰화하고 이에 근거해 수익을 자동 정산하는 시스템을 반영한 국내 게임업계 첫 사례가 될 전망이다. 게임 개발자와 IP 원작자인 컴투스홀딩스가 권리 관계 및 수익 분배를 협의하고, 이를 명시한 권리 증서를 토큰 형태로 소유하는 구조다.

이후 자동 정산 규격인 ‘ODL(On-chain Distribution License)’을 적용해 수익 발생 시 명시된 요율에 따라 USDC, USDT 등 스테이블코인으로 투명한 정산이 이뤄지게 된다.

한편 세계적 웹3 기업들이 참여한 레이어1 메인넷 콘엑스는 전통 금융과 기술 기업이 실물 자산을 안전하게 온체인으로 전환할 수 있는 생태계 구축에 주력하고 있다. 이를 위해 론칭된 ‘콘엑스 아레나’는 AI를 활용해 누구나 자유롭게 2차 창작물을 제작하고 경쟁하는 플랫폼이다.

콘엑스는 첫 이벤트인 ‘놈 아레나’에 이어 픽셀 아티스트 주재범 작가와 함께하는 ‘주재범 아레나’를 통해 블록체인 기반의 창조적 경제 생태계를 지속적으로 완성해 나갈 계획이다.