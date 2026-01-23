컴투스홀딩스 '스피릿테일즈', 신규 정령 '아테나' 등장

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 캐주얼 MMORPG '스피릿 테일즈'에 최상위 등급 정령 '아테나'를 선보였다고 23일 밝혔다.

이번에 새롭게 등장한 UR등급 정령 아테나는 전장의 흐름을 단숨에 바꾸는 강력한 전투 성능을 갖춘 것이 특징이다. 핵심 스킬인 '신격 각성'은 지정한 범위로 강력한 참격을 가해 범위 내의 모든 적에게 큰 피해를 주고, 상대 보호막 효과를 제거한다.

참격 시 발동되는 '광휘의 보호'는 아테나를 일정 시간 동안 무적 상태로 만들어 준다. 패시브 스킬 '지혜의 눈'은 명중 능력을 대폭 강화해 전투 효율을 극대화한다.

업데이트를 기념해 '지혜의 서광' 이벤트도 열렸다. ▲5일 출석 이벤트 ▲다이아 룰렛 이벤트 ▲충전 선물 등에서 이벤트 재화를 모아 평화의 왕관으로 교환할 수 있다. 이 아이템은 신규 정령 아테나를 소환하는데 사용된다.