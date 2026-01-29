대한조선, 수에즈막스 2척 추가 수주…2500억 규모

대한조선이 새해에도 수주를 이어간다.

대한조선은 이달 초 신규 고객사들로부터 수에즈막스급 원유운반선 4척을 확보한데 이어, 지난 28일 유럽 소재 선사로부터 동일 선종 2척을 추가 수주했다고 밝혔다. 수주 금액은 약 2천500억원 규모다.

대한조선은 올해 1월에만 글로벌 수에즈막스 시장에서 발주된 총 11척 중 6척을 수주했다. 수주 잔고 약 30척, 약 3년치에 해당하는 안정적인 건조 물량을 확보하게 됐다.

대한조선 야드 전경 (사진=대한조선)

대한조선 진기봉 영업실장은 “글로벌 선사들 사이에서 ‘수에즈막스는 대한조선이 가장 잘 만든다’는 인식이 자리잡으면서, 기존 선주들로부터 재발주 비중이 지속적으로 높아지고 있다”며 “단골 선사들과 두터운 신뢰를 기반으로 수에즈막스 시장에서의 위상을 더욱 다져 나갈것”이라고 말했다.

한편, 이번에 수주한 선박들은 오는 2029년 1월과 5월 순차적으로 인도될 예정이다.