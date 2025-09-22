대한조선, 7천억원 규모 수주 성공…2.5년치 물량 확보

대한조선이 하루 만에 7개월치 일감을 확보했다.

대한조선은 22일, 수에즈막스급 원유운반선 6척, 총 7천100억원 규모를 수주했다고 밝혔다. 선박 1척당 계약금액은 약 1천200억원이다.

이번 계약은 기존 고객사의 재발주와 신규 고객사의 첫 발주가 동시에 이뤄진 점에서 특별한 의미가 있다고 회사 측은 설명했다. 먼저, 2척을 발주한 선사는 대한조선과 오랫동안 협력 관계를 유지해온 기존 고객사다.

4척을 발주한 선사는 신규 고객사로, 대한조선과 첫 계약임에도 대규모 발주를 결정했다. 이는 대한조선 선박 건조 능력과 글로벌 시장에서의 신뢰도가 높게 평가받고 있음을 입증하는 성과라는 게 회사 측 설명이다.

대한조선이 건조한 15만 7천 톤 급 수에즈막스급 원유운반선 동형선의 모습 (사진=대한조선)

해당 선박 6척은 모두 국제해사기구(IMO) 티어 III(대기오염 방지 3차 규제)와 에너지효율설계지수(EEDI) 페이즈3 기준을 충족하는 친환경 선박이다. 나아가 황산화물 저감장치인 스크러버가 장착되며, 특히 기존 고객사가 발주한 2척은 향후 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진선으로 전환이 가능한 ‘LNG DF 레디’ 사양으로 건조된다. 선박들은 오는 2027년 7월부터 순차적으로 인도될 예정이다.

관련기사

이번 수주로 대한조선은 약 2.5년치에 해당하는 안정적인 수주 잔량을 확보하게 됐다. 대한조선은 올해 상반기 동안엔 전략적 수주 차원에서 다소 보수적 영업을 해왔으나, 하반기 들어 시장 변화에 맞춰 이번 수주를 시작으로 추가 수주도 조만간 이어갈 전망이다.

대한조선 관계자는 “기존 고객사가 올해 인도한 선박에 이어 다시 발주에 나선 것과 신규 고객사와의 첫 대규모 계약이 동시에 이뤄진 것은 의미가 크다”며 “검증된 기술력과 안정적인 납기 준수 역량을 기반으로 글로벌 선주사들의 신뢰를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.