대한조선, 수에즈막스급 원유운반선 이틀 연속 수주

대한조선이 새해 초 수에즈막스급 원유운반선을 잇달아 수주하며 탱커 시장 경쟁력을 재확인했다.

대한조선은 지난 13일 버뮤다 소재 선사와 수에즈막스급 원유운반선 2척에 대한 건조 계약을 체결한 데 이어, 이튿날에도 라이베리아 소재 선사와 동일 선종 2척을 추가로 계약하며 이틀 만에 총 4척을 수주했다고 15일 밝혔다.

이달 전 세계에서 발주된 수에즈막스급 원유운반선은 모두 5척인데, 대한조선이 이 가운데 4척을 수주하는 성과를 냈다. 특히, 이번 수주는 모두 신규 선사와의 계약으로 이뤄졌다고 회사 측은 강조했다.

대한조선이 인도한 수에즈막스급 원유운반선의 모습

대한조선 관계자는 "글로벌 주요 탱커 시장의 신규 고객을 연이어 확보하며, 품질과 납기 신뢰도 면에서 단골 고객뿐 아니라 신규 고객들로부터도 확실하게 인정받고 있음을 보여준다"며 "연이은 수주를 통해 대한조선은 약 5천억원 규모 수주 실적을 기록하며, 연간 수주 목표 약 30%를 보름 만에 달성했다"고 말했다.

한편, 이번 계약에 따라 건조되는 선박 2척은 2029년 2월부터 순차적으로 인도될 계획이다.