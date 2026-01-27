대한조선, 작년 영업익 2941억원…전년비 86.1%↑

대한조선이 5개 분기 연속으로 영업이익률 20%대를 유지하며 호실적을 이어간다.

대한조선은 잠정실적 공시를 통해 지난해 연결 기준 누적 매출 1조 2천281억원, 영업이익 2천941억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 14.2%, 86.1%씩 증가했다. 연간 영업이익률은 약 24%로, 전년 대비 9.2%p 올랐다.

특히 대한조선은 지난해 4분기 실적 정점을 찍으며 수익성을 끌어올렸다. 4분기에만 매출 3천504억원, 영업이익 953억원을 기록하며 창사 이래 최고 수준인 영업이익률 27.2%를 달성했다.

권승훈 대한조선 경영기획팀장은 “지난 2024년 전략적으로 수주한 고부가가치 선종인 ‘셔틀탱커’의 건조가 본격적으로 시작되면서 이익 가속도가 붙은 결과”라며 “안정적인 공정 관리와 우호적인 환율 흐름까지 더해지면서 실적의 질이 한층 높아졌다”고 강조했다.

한편, 대한조선은 올해 초 이틀만에 원유운반선 4척을 수주했다.