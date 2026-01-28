블루포션 '에오스레드', 새해맞이 신규 콘텐츠 추가

블루포션게임즈(대표 정재목·조승진)는 모바일 MMORPG '에오스 레드'에 새해 기념 신규 콘텐츠를 추가했다고 28일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 크로스월드 콘텐츠와 고레벨 모험가를 위한 신규 던전을 추가하는 등 성장 요소와 플레이 편의성이 개편됐다.

먼저 크로스월드 신규 던전 '영겁의 섬 발더스헤임'이 새롭게 공개됐다. 이 콘텐츠는 서버 간 모험가가 함께 참여하는 월드 보스 던전으로, 참여한 모든 이용자에게 기본 보상이 지급된다. 여기에 구역별로 획득한 점수에 따라 추가 보상이 제공된다.

이와 함께 '겨울 성채' 상위 사냥터가 확장됐다. 겨울 성채 지하 1층, 1층, 2층에 고급 던전이 추가됐다. 던전 클리어 시 신화 장비 제작 재료와 영웅 등급 장비를 획득할 수 있다.

편의성과 성장 시스템 전반에 대한 개선도 이뤄졌다. 랭킹 순위별 혜택과 보상 구조가 개편됐으며, 월드 보스 난이도 상향에 맞춰 보상 역시 강화됐다. 또 펫 초월 능력치와 달성도 구조가 개선됐다. 아이템 분해 등록 수량도 기존 30개에서 50개로 상향됐다.

다가오는 발렌타인데이를 기념해 기간 한정 이벤트도 진행 중이다. 이용자는 일일 이벤트 퀘스트를 통해 발렌타인 초콜릿 상자와 이벤트 상점 재화인 행복의 기운을 획득할 수 있다.

발렌타인 초콜릿 상자에서는 버프 아이템을 비롯해 영웅 펫 도전 상자, 소울 각인 랜덤 상자 제작 재료 발렌타인 증표 등을 획득할 수 있다. 행복의 기운은 NPC 구월이 이벤트 상점에서 특급 미확인 몬스터 증표, 운명의 강화 주문서, 특급 펫 뽑기 카드 상자 등 성장 아이템으로 교환 가능하다.