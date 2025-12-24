블루포션 ‘에오스 블랙’, 1.5주년 업데이트…팔라딘·과금 제한 서버 공개

블루포션게임즈(대표 정재목, 조승진)는 모바일 MMORPG ‘에오스 블랙’의 출시 1.5주년을 기념해 신규 클래스 ‘팔라딘’을 공개하고 과금 제한 서버 ‘삼백 III’을 정식 오픈했다고 24일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심인 신규 클래스 ‘팔라딘’은 마법 기반의 근접 전투를 구사하는 하이브리드 탱커다. 높은 생존력과 팀 지원 능력을 동시에 갖추었으며, 파티 및 길드 콘텐츠에서 전략적 선택지를 넓혀 클래스 밸런스의 새로운 축 역할을 할 것으로 전망된다.

블루포션게임즈는 신규 클래스 출시를 기념해 3주간 클래스 체인지 이벤트를 진행해 기존 이용자들도 팔라딘을 체험할 수 있도록 지원한다.

함께 오픈한 ‘삼백 III’ 서버는 월 최대 300만원의 패키지 구매 제한이 적용되는 과금 제한 서버다. 매월 500만원 상당의 보상이 무상으로 제공돼 모든 이용자가 동등한 출발선에서 게임을 즐길 수 있도록 설계됐으며, 무분별한 PK로 인한 스트레스를 완화하기 위한 ‘막피 보호 시스템’을 적용해 쾌적한 전투 환경을 마련했다.

시즌 한정 이벤트도 다채롭게 진행된다. 이용자는 이벤트 퀘스트를 통해 ‘붉은말의 해’ 기념 신규 스킨인 ‘행운의 붉은말 신수 소환권’을 제작할 수 있으며, 리뉴얼된 빙고 이벤트도 시작된다. 크리스마스 당일 접속 시에는 ‘산타의 선물’을 통해 신화 도전권과 영웅 방어구 상자 등 고급 아이템을 획득할 수 있다.

이어 오는 31일부터 내년 1월 13일까지는 특별 접속 이벤트를 통해 전설 도전권과 다양한 등급의 소환권을 매일 지급할 예정이다.

블루포션게임즈 관계자는 "이번 ‘팔라딘’ 클래스와 ‘삼백 III’ 서버 오픈은 에오스 블랙의 핵심 가치인 ‘공정한 경쟁’과 ‘전략적 전투’의 재미를 더욱 강화하기 위한 시도"라며, "1.5주년을 맞이해 유저분들께 감사의 마음을 담은 풍성한 보상과 시즌 이벤트를 준비했으며, 앞으로도 유저 중심의 서비스로 보답하겠다"고 전했다.