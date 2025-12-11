블루포션게임즈(대표 정재목, 조승진)는 대만 게임 퍼블리셔 디김(대표 Ivan Lam)과 모바일 MMORPG '에오스 블랙' 퍼블리싱 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 계약을 통해 디김은 대만, 홍콩, 마카오 지역에서 '에오스 블랙'의 현지 서비스를 전담하게 된다. 정식 출시 목표 시점은 2026년 상반기다.

디김은 2017년 설립된 대만의 게임 전문 퍼블리셔로 '귀혼', '나이트 온라인', '카발 온라인' 등 다수의 한국 IP 게임을 현지에서 성공적으로 서비스해온 기업이다.

블루포션게임즈 '에오스 블랙', 대만 '디김'과 퍼블리싱 계약 체결

블루포션게임즈는 디김이 보유한 대만 시장 내 인지도와 축적된 퍼블리싱 노하우를 바탕으로 현지화 완성도를 높일 계획이다.

'에오스 블랙'은 PK 기반의 오픈월드 콘텐츠와 이용자 친화적인 비즈니스 모델(BM)을 특징으로 하는 모바일 MMORPG다. 국내 시장에서는 무·소과금 이용자도 즐길 수 있는 시스템을 앞세워 스테디셀러로 자리 잡았다.

블루포션게임즈 관계자는 "대만 시장에서 다수의 성공 사례를 보유한 디김과 협력하게 돼 기쁘다"며 "대만에서도 오랜 기간 사랑받는 MMORPG로 성장할 수 있도록 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.