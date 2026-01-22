블루포션게임즈 '에오스 블랙', 신규 영지 '굴루브' 업데이트

블루포션게임즈(대표 정재목, 조승진)는 모바일 MMORPG '에오스 블랙' 신규 영지 업데이트와 콘텐츠 확장을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 추가된 신규 영지 '굴루브'는 총 5개 지역이 순차적으로 개방될 예정이며, 이와 함께 광산 내부를 배경으로 한 신규 던전 '심연의 광산 1구역, 2구역'이 새롭게 문을 열었다. 2구역에서는 강력한 보스 몬스터와의 전투가 가능하다.

전투 콘텐츠 확장을 위해 여러 서버의 이용자가 함께 도전하는 크로스월드 콘텐츠 '심연의 광산(심층)'도 추가됐다. 또한 ▲전설 1종 ▲신화 1종 ▲고대 2종으로 구성된 신규 신수 4종을 공개했으며, '레비나의 생존 귀걸이'를 새롭게 추가해 장비 선택의 폭을 넓혔다.

에오스블랙, 굴루브 업데이트.

편의성 측면에서는 결속의 탑 보스 체력 게이지 확인 기능 추가, 젬 장착 페이지 UI 개편, 네임드 몬스터 출현 정보 안내 기능 도입 등이 이뤄졌다.

관련기사

명절을 맞아 풍성한 이벤트도 마련했다. 설맞이 출석 이벤트를 통해 전설 및 신화 등급 신수를 순차적으로 획득할 수 있으며, 2월 9일부터는 접속 보상 이벤트를 통해 셀레나의 특급 소환권, 스페셜 증표 도전 상자, 영롱한 성물 장신구 강화 의뢰서 등 성장에 필요한 아이템을 지급한다. 연휴 기간 사용할 수 있는 추가 보상 쿠폰 이벤트도 함께 진행될 예정이다.

이와 더불어 서비스 론칭 600일을 기념하는 복구 이벤트가 1월 29일 점검 후부터 2월 12일 점검 전까지 진행된다. 이용자들은 해당 이벤트를 통해 복구권 3종과 영혼체·패밀리어 재합성권을 획득할 수 있어 기존 장비의 복구와 캐릭터 성장에 도움을 받을 수 있다.