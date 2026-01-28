애플워치 '고혈압 알림' 기능 추가

애플이 애플워치 고혈압 징후 알림 기능을 제공한다고 28일 밝혔다.
30일간 데이터를 수집한 뒤 이를 분석해 고혈압 패턴을 포착하면 사용자에게 알림을 보낸다. 해당 기능은 지난해 9월 처음 공개됐다.
혈압 수치를 직접 측정하거나 수치화해 표시하지는 않는다. 일시적인 혈압 상승은 알리지 않으며 장기간에 걸친 고혈압 징후를 포착하는 점이 특징이다.
사용자는 '건강' 앱에서 해당 기능을 설정한 뒤 약 30일 동안 애플워치를 착용하면, 알고리즘이 백그라운드에서 데이터를 분석한다.
고혈압 징후 알림을 받은 사용자는 서드파티 혈압계를 이용해 7일간 혈압을 측정하고, 이를 의료진과 공유해 진료에 활용할 것을 권장받는다.
관련기사
- 애플워치, 심방세동 진단 효과 입증…무증상 환자도 감지2026.01.24
- [영상] '애플워치' 충전기로 손톱 관리 화제...어떻게?2026.01.17
- iOS 26 초기 빌드서 애플 신제품 대거 포착2025.12.16
- 애플워치로 DJI도 드론 날린다2025.12.12
2천 명 이상을 대상으로 한 임상 연구를 통해 성능이 검증됐다. 사용 대상은 만 22세 이상 성인 가운데 고혈압 진단 이력이 없는 사용자다. 임산부는 사용이 제한된다.
해당 기능은 애플워치 시리즈 9 및 애플워치 울트라 2 이후 모델에서 지원된다. 최근 식품의약품안전처 승인을 받았다.