애플워치 '고혈압 알림' 기능 추가

애플이 애플워치 고혈압 징후 알림 기능을 제공한다고 28일 밝혔다.

30일간 데이터를 수집한 뒤 이를 분석해 고혈압 패턴을 포착하면 사용자에게 알림을 보낸다. 해당 기능은 지난해 9월 처음 공개됐다.

애플워치 '고혈압 알림' 기능 (사진=애플)

혈압 수치를 직접 측정하거나 수치화해 표시하지는 않는다. 일시적인 혈압 상승은 알리지 않으며 장기간에 걸친 고혈압 징후를 포착하는 점이 특징이다.

사용자는 '건강' 앱에서 해당 기능을 설정한 뒤 약 30일 동안 애플워치를 착용하면, 알고리즘이 백그라운드에서 데이터를 분석한다.

고혈압 징후 알림을 받은 사용자는 서드파티 혈압계를 이용해 7일간 혈압을 측정하고, 이를 의료진과 공유해 진료에 활용할 것을 권장받는다.

2천 명 이상을 대상으로 한 임상 연구를 통해 성능이 검증됐다. 사용 대상은 만 22세 이상 성인 가운데 고혈압 진단 이력이 없는 사용자다. 임산부는 사용이 제한된다.

해당 기능은 애플워치 시리즈 9 및 애플워치 울트라 2 이후 모델에서 지원된다. 최근 식품의약품안전처 승인을 받았다.