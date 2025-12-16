iOS 26 초기 빌드서 애플 신제품 대거 포착

애플이 개발 중인 하드웨어 신제품 정보가 iOS 26 초기 빌드에서 포착됐다고 IT 매체 맥루머스가 15일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면, 최근 iOS 26 초기 버전을 탑재한 아이폰 시제품이 유통되면서, 해당 기기에 설치된 운영체제가 외부에 공개됐다. 이후 코드 분석을 통해 애플이 현재 개발 중인 기기와 진행 중인 프로젝트 정보가 확인됐다.

아이폰 라인업에서는 ▲아이폰17e ▲아이폰 에어2 ▲아이폰18 프로 ▲아이폰18 프로 맥스 ▲폴더블 아이폰이 포착됐다. 아이패드 제품군으로는 ▲아이패드12 ▲M4 아이패드 에어가 확인됐다.

맥 제품군은 ▲A18 프로 저가형 맥북 ▲M5 프로·맥스 맥북 프로 ▲M5 맥북 에어 ▲M5 맥 스튜디오 ▲M5 맥 미니 ▲M6 14인치 맥북 프로 ▲M6 프로·맥스 맥북 프로 등이 목록에 포함됐다.

웨어러블 및 공간 컴퓨팅 기기로는 ▲비전 에어 헤드셋 ▲AR 안경 시제품 ▲맥 연결 AR 안경 ▲저가형 비전 프로 ▲AI 스마트 안경 ▲애플워치 시리즈 12 ▲애플워치 울트라 4가 확인됐다.

이와 함께 에어태그 및 홈 기기는 ▲에어태그 2 ▲애플 스튜디오 디스플레이2 ▲애플TV ▲ 홈 허브 2종 ▲탁상용 로봇 ▲홈팟 미니2 ▲정체를 알 수 없는 가정용 액세서리(코드명 J229) 등이 포함됐다.

이 가운데 아이폰 에어2는 애플이 출시를 연기한 것으로 알려져 있으며, 맥 연결 AR 안경과 AR 안경 시제품의 경우 현재 개발이 중단된 것으로 전해졌다. 맥루머스는 이번에 발견된 소프트웨어가 출시 연기나 프로젝트 중단 이전에 개발된 빌드였기 때문에 관련 정보가 코드에 남아 있는 것으로 분석했다.

에어태그 2, 일부 아이패드, 홈 허브 제품 등은 2026년 초 출시가 예상되며, 나머지 기기들은 내년 하반기 이후 공개될 가능성이 제기된다. 다만 이번에 확인된 정보는 제품명과 코드명 위주로, 구체적인 출시 일정은 포함돼 있지 않아 정확한 출시 시점은 아직 알 수 없다고 해당 매체는 전했다.