"사진이 빨갛게 보여요"…iOS26 사진 앱서 버그 발생

홈&모바일입력 :2025/12/15 10:38    수정: 2025/12/15 10:39

이정현 미디어연구소 기자

애플의 최신 아이폰 운영체제 iOS26 사진 앱에 저장된 사진이 붉게 변하는 이상 현상이 나타나 논란이 되고 있다고 나인투파이브맥 등 외신들이 14일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 레딧을 비롯한 일부 온라인 커뮤니티에는 안드로이드폰 등으로 촬영한 사진을 아이폰 사진 앱에 저장할 경우 이미지가 붉은 색조로 변한다는 제보가 이어지고 있다. 

iOS 26 일부 사용자들이 사진 앱의 사진들이 붉게 보이는 현상을 보고하고 있다. (출처=레딧 @Jonkmclovin)

특이한 점은 해당 현상이 사진 앱에서 이미지를 눌러 확대해 볼 때만 나타난다는 점이다. 사진 목록에 표시되는 미리보기 이미지는 원래 색상을 그대로 유지하지만 전체 화면으로 열면 붉은 색으로 변한다.

붉게 변한 사진들의 공통점은 아이폰이 아닌 다른 기기에서 촬영되었다는 점이다. 해당 매체는 아이폰의 사진 앱이 이미지에 포함된 색상 프로필을 해석하는 과정에서 오류가 발생했을 가능성을 제기했다.

이 버그는 간단한 방법으로 임시 해결이 가능하다. 문제의 이미지를 열고 ‘편집’을 누른 다음 ‘되돌리기’를 하면 원래 사진으로 정상 복원된다.

현재까지 이 버그가 발생하는 이유는 밝혀지지 않았으며, 동일한 문제를 겪고 있다는 사용자들의추가 제보도 계속 접수되고 있는 것으로 알려졌다.

이정현 미디어연구소
애플 iOS26 버그

