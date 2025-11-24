"iOS 27, 새 기능보다 품질 먼저…AI 에이전트도 탑재"

애플이 차세대 아이폰 운영체제(OS) iOS 27에 품질 향상과 인공지능(AI) 기능을 핵심으로 하는 업그레이드를 포함할 것이라고 블룸버그 통신이 23일(현지시간) 보도했다.

블룸버그 마크 거먼은 파워온 뉴스레터를 통해 차기 iOS 27이 새로운 기능 추가보다 ‘품질과 기본 성능 개선’을 중점을 둘 것이라며, 2009년 출시된 맥OS X 스노 레오파드와 비슷한 방향성이라고 전했다.

차기 iOS 27의 주요 업데이트는 품질향상과 AI 기능이 될 것으로 전망됐다. (사진=챗GPT로 생성)

iOS 26에서 대대적인 디자인 개편과 리퀴드 글래스 플랫폼을 선보인 애플은 차기 버전에서 스노 레오파드 스타일의 업데이트를 준비 중인 것으로 알려졌다. 애플은 iOS 27 뿐 아니라 내년 공개될 맥OS 27을 포함한 주요 OS 전반에서 소프트웨어 품질과 기본 성능 개선에 집중하고 있다고 거먼은 설명했다.

iOS 26에서는 심각한 품질 문제는 보고되지 않았으나, 일부 사용자들은 기기 과열이나 원인 불명의 배터리 소모, 사용자 인터페이스 오류 등 여러 버그와 문제를 제기한 바 있다. 이에 따라 애플은 불필요한 요소를 제거하고 버그를 수정하며, 전반적인 성능 향상을 목표로 다양한 개선 작업을 진행 중이다.

또, iOS 27에는 새로운 AI 기능이 추가될 예정이다. 오랫동안 기다려온 iOS 26.4의 시리 업그레이드는 물론, iOS 27에서 다른 애플 앱에 AI 기능이 적용될 전망이다. 여기에는 내년 가을 출시될 건강 중심 AI 에이전트(건강+ 구독 서비스)와 챗GPT급 AI 기반 웹 검색 확장 기능이 포함될 것으로 알려졌다.

관련기사

애플은 구글과 협력하여 제미나이 기술을 자사의 애플 파운데이션 모델에 도입했으며, 이 같은 노력을 통해 애플 인텔리전스의 전면적인 업그레이드가 이뤄질 것으로 거먼은 분석했다. 여기에 스노우 레오파드 스타일의 품질 개선까지 더해지면, 2026년은 애플 소프트웨어 라인업에 있어 변화가 인상적인 한 해가 될 것이라고 설명했다.

iOS 27, 맥OS 27 등 주요 OS의 첫 번째 베타 버전은 내년 6월 열리는 애플의 연례 개발자 컨퍼런스 WWDC 직후에 출시될 예정이다.