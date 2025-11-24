"팀 쿡, 내년 초 사임?…퇴진 조짐 전혀 없다"

팀 쿡은 과연 내년 초 애플 최고경영자(CEO)에서 물러날까?

파이낸셜타임스(FT)가 불 지핀 '팀 쿡 사임설'에 대해 블룸버그통신이 정면 반박하는 기사를 내보내 관심이 쏠리고 있다.

블룸버그통신은 23일(현지시간) 파워온 뉴스레터를 통해 팀 쿡 사임설은 아직은 성급한 주장이라고 보도했다. 올해 65세인 팀 쿡은 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 CEO로 재임하고 있는 인물 중 하나다.

최근 중국 애플 스토어를 방문한 팀 쿡 애플 최고경영자 (사진=팀 쿡 웨이보)

기사를 쓴 마크 거먼 기자는 "애플 내부에서 오랫동안 승계 계획을 마련해 온 것은 사실이지만, 내년 중반 이전에 쿡이 자리에서 물러날 가능성은 매우 낮다"고 전했다.

특히 1월 말부터 6월 사이에 CEO직에서 퇴임한다면 “정말 충격적”이라고 주장했다. 그는 애플 내부적으로도 쿡이 여전히 CEO 역할을 즐기고 있으며 사임 조짐은 거의 보이지 않는다는 평가가 지배적이라고 보도했다. 설령 CEO 자리에서 물러난다 하더라도 회장직으로 남을 가능성이 높다는 설명도 덧붙였다.

애플은 언젠가 새로운 리더를 맞이해야 하며, 후임으로는 하드웨어 엔지니어링을 총괄하는 존 터너스 수석 부사장이 가장 유력한 것으로 알려졌다. 하지만, 예기치 않은 상황이 발생하지 않는 한 팀 쿡의 퇴진 시점은 아직 멀었다고 블룸버그는 설명했다.

2011년 8월부터 애플 CEO를 맡아온 쿡은 현재까지 그 역할을 이어가고 있다.