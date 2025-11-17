'잡스 후계자' 팀 쿡, 내년 초 애플 CEO 물러날까

후임에 존 터너스 수석 부사장 거론...반론도 있어

홈&모바일입력 :2025/11/17 08:18    수정: 2025/11/17 08:18

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 내년 초 물러날 준비를 하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 14일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 애플 이사회와 고위 임원진은 최근 팀 쿡의 경영권 이양 준비를 강화했다. 다만 애플이 내년 1월 말 분기 실적 발표 이전에는 새로운 CEO를 임명하지 않을 가능성이 많다고 이 매체는  전했다. 파이낸셜타임스는 애플 차기 CEO 임명은 내년 2월이 유력한 것으로 전망했다.

팀 쿡 애플 CEO (사진=애플)

연초에 새 CEO가 발표되면 6월 애플 연례 개발자 컨퍼런스(WWDC)와 9월에 열리는 아이폰 공개 행사를 앞두고 원활한 리더십 전환이 가능할 것이라는 분석이다. 아직 최종 결정은 내려지지 않았으며 시기는 변경될 수 있는 것으로 알려졌다. 

팀 쿡은 2011년 8월부터 애플의 CEO를 맡아 왔다. 그는 올해 65세가 되었는데, 이는 미국에서 일반적인 은퇴 연령이지만 아직 공식적으로 사임 계획을 발표하지 않았다. 가장 유력한 후계자로는 애플의 하드웨어 엔지니어링 부문을 이끌고 있는 존 터너스 수석 부사장이 거론되고 있다. 

관련기사

2001년 애플에 입사한 존 터너스는 올해 50세로 젊은 고위 임원 중 한 명이다. 따라서 CEO에 임명되면 장기간 재임할 가능성이 있다고 외신들은 전망했다.

하지만, 이에 대해 블룸버그 통신 마크 거먼은 "파이낸셜 타임스가 주장하는 것처럼 어떤 일도 임박했다는 느낌은 들지 않는다"고 엑스를 통해 밝혔다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
애플 팀쿡 존터너스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李대통령 "한미 통상협상, 기업인 헌신·노력 덕분"

[ZD브리핑] 李 대통령, 아프리카·중동 순방...재계 연말 인사 단행

엔씨소프트 '아이온2', 캐릭터 커스터마이징 오픈...11일 19일 출시

현대차그룹, 5년간 국내 125.2조원 투자한다…韓 제조업 '초격차'

ZDNet Power Center