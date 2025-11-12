"애플, 아이폰18 프로 후면 투톤 디자인 버린다"

애플이 내년 출시할 아이폰18 프로에서 후면 투톤 디자인을 없애고 더 매끄럽고 통일된 외관으로 변경할 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 11일(현지시간) 중국 IT 팁스터 인스턴트디지털의 웨이보를 인용을 인용해 이 같은 내용을 보도했다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

인스턴트디지털은 “차기 모델에서 애플은 후면 유리와 알루미늄 간의 색상 차이를 최소화해 더 통일감 있는 디자인을 구현하기 위해 ‘후면 유리 교체 공정’을 개선한 것으로 보인다”고 밝혔다.

이런 주장은 지난 9월 IT팁스터 디지털챗스테이션의 주장과도 일맥상통한다. 그는 당시 “아이폰18프로의 후면 세라믹 실드가 약간 투명한 디자인을 특징으로 할 것”이라며, “전체적인 디자인은 전작 아이폰17 프로와 대체로 유사할 것”이라고 전망했다.

한편, 내년 가을 출시되는 아이폰18 프로, 아이폰18 프로 맥스는 TSMC의 최신 2나노 공정으로 생산된 A20 프로 칩과 애플이 자체 개발한 C2 모뎀을 탑재할 것으로 알려졌다. 두 모델 모두 2026년 9월 애플이 준비 중인 폴더블 아이폰과 함께 출시될 전망이다.