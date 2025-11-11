차기 에어팟 프로 확 바뀐다…3가지 변화는?

애플이 에어팟 프로 3세대를 출시한 지 얼마 지나지 않았지만, 벌써부터 차기 모델 소식이 나오고 있다. IT매체 나인투파이브맥은 10일(현지시간) 차기 에어팟 프로에서 일어날 수 있는 변화 3가지를 소개했다.

그 동안 나온 소문에 따르면, 애플은 차기 에어팟 프로 모델에 적외선(IR) 카메라를 내장해 사용자의 시선과 동작을 인식하는 인공지능(AI) 기능을 제공할 전망이다. 이는 오디오 중심 접근에서 벗어나, 착용형 기기와 AI 기술의 융합이라는 새로운 방향성을 실험하는 시도가 될 것이라고 이 매체는 평가했다.

에어팟 프로2(왼쪽)와 에어팟 프로3(오른쪽)을 비교한 모습 (출처=애플)

나인투파이브맥은 이 외에도 차세대 에어팟 프로가 ▲출시 시기 ▲라인업 구성 ▲가격 정책 등 세 가지 핵심영역에서 크게 변화할 것이라고 전했다.

먼저 출시 시기가 달라진다. 새 에어팟 프로 모델은 2026년 가을 출시되면서 그 동안 애플이 고수해 온 ‘3년 주기 출시 패턴’이 깨고 2년 만에 처음 새 모델을 선보일 전망이다.

라인업 변화도 예상된다. 새 모델은 ‘에어팟 프로4’가 아닌 에어팟 프로 3의 상위 버전으로 나올 것으로 예상된다. 이는 보급형 모델인 에어팟 4가 노이즈 캔슬링(ANC) 기능 유무에 따라 두 가지 버전으로 나오는 것처럼, 프로 라인업도 카메라가 탑재된 모델과 탑재되지 않은 모델 두 가지 버전의 프로 모델이 나올 가능성이 높다.

이 변화는 가격에도 영향을 미칠 전망이다. 카메라가 장착된 새로운 에어팟 프로는 기존 에어팟 프로3 일반 모델(249달러, 약 37만원)보다 가격이 더 높은 279달러(약 40만원) 혹은 299달러(43만원) 이상이 될 가능성도 있다고 해당 매체는 전했다.