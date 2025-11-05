아이폰18 프로, 버건디 색상 나올까

애플이 내년에 출시할 아이폰18 프로 모델에 적용될 색상을 테스트 중이라는 소식이 나왔다고 IT매체 애플인사이더가 4일(현지시간) 보도했다.

최근 중국 IT 팁스터 인스턴트디지털은 웨이보를 통해 “애플이 아이폰18 프로에 ▲커피 ▲퍼플 ▲버건디 색상을 테스트하고 있다”고 밝혔다.

테스트 중인 색상을 적용한 아이폰의 모습 (사진=애플인사이더)

보도에 따르면, 이 색상 중 한 가지 색상만 최종 생산 단계까지 갈 것으로 보인다. 또, 아이폰18 블랙색상은 출시되지 않을 예정이다.

애플인사이더는 위에 언급된 색상들이 모두 올해 출시된 아이폰17 프로의 딥 블루 색상과 같은 범주에 속할 가능성이 있으며, 깊고 풍부한 보석 톤의 색상은 상당히 안전한 선택이라고 평가했다.

인스턴트디지널은 아이폰 관련 소식을 그 동안 비교적 정확하게 전망해왔으나 100% 정확하지는 않았다. 아이폰18 출시까지 아직 시간이 많은 남은 점을 고려하면 향후 색상이 변경할 가능성도 있다고 외신들은 전했다.

