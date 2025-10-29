"20주년 아이폰, 버튼도 확 바뀐다…시작은 아이폰18 부터"

애플이 아이폰 20주년 기념 모델을 위해 아이폰의 버튼을 대대적으로 변경할 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 폰아레나는 28일(현지시간) 중국 IT팁스터 인스턴트 디지털을 인용해 애플이 기존 기계식 버튼을 대체할 ‘솔리드 스테이트(Solid-State)’ 버튼 시스템 개발 최종 단계에 진입했다고 보도했다.

아이폰17 프로 (사진=씨넷)

인스턴트 디지털은 웨이보를 통해 “애플이 개발 중인 새 버튼 시스템이 현재 기증 검증을 통과한 상태이며, 2027년 양산 예정”이라고 밝혔다.

이에 따라 애플은 전원 버튼, 볼륨 버튼, 액션 버튼, 카메라 컨트롤 버튼을 햅틱 피드백이 적용된 솔리드 스테이트 버튼으로 대체할 전망이다. 이런 변화는 20주년 아이폰이 과거 아이폰X에 버금가는 디자인 혁신을 예고했던 기존 루머를 뒷받침할 수 있다고 폰아레나는 전했다.

애플의 버튼 개편은 내년 출시될 아이폰18의 카메라 컨트롤 버튼부터 단계적으로 적용될 예정이다. 현재 해당 버튼은 정전식 센서와 압력 센서가 결합된 구조로, 터치 제스처·탭, 누르기·스와이프 등을 인식한다.

하지만 애플은 차기 모델에서 카메라 컨트롤 버튼에 정전식 센서 층을 제거하고 압력 센서만 유지하면서 버튼 제조 비용을 절감할 계획이다. 이 같은 설계는 오포 X8 울트라나 비보 X200 울트라와도 유사하다. 두 모델 모두 압력 센서만으로 누르는 강도를 인식하고 슬라이드 제스처를 지원한다.