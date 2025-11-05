애플, iOS 26.2 첫 번째 베타 출시…신기능은?

애플이 iOS 26.1을 정식 출시한 지 하루 만에 개발자 대상 iOS 26.2 첫 번째 베타버전을 출시했다.

나인투파이브맥 등 외신들은 4일(현지시간) 애플이 선보인 iOS 26.2 베타1에서 확인된 신기능을 소개했다.

애플이 iOS 26.2 첫 번째 베타버전을 출시했다. (사진=챗GPT로 생성)

잠금 화면 개선

잠금 화면에는 시계 디자인을 세밀하게 조정할 수 있는 ‘리퀴드 글래스 슬라이더’가 새롭게 추가됐다. ‘글래스’ 옵션을 사용하면 슬라이더를 사용해 시간을 거의 투명하게 표시하거나, 은은하게 보이게 할 수 있다.

불투명한 디자인을 원할 경우 옵션을 끌 수도 있다.

수면 점수 방식 변경

애플은 이번 업데이트에서 수면 추적 기능의 ‘수면 점수’ 산출 방식을 바꿨다. 이는 기존 점수 범위가 너무 넓어 사용자의 실제 수면 상태를 충분히 반영하지 못한다는 지적을 반영한 것이다.

새로운 수면 점수는 워치OS 26.2와 호환되는 모든 애플워치에서 사용할 수 있으며, 아이폰의 건강 앱에서도 확인할 수 있다. 애플은 이 기능을 통해 사용자가 전반적인 수면 패턴을 분석해 수면에 영향을 미치는 습관을 파악할 수 있도록 했다.

에어팟 실시간 번역 기능, EU 지역으로 확대

에어팟 실시간 번역 기능이 iOS 26.2부터 유럽연합(EU) 지역으로 확대된다. 그간 애플은 EU의 디지털시장법 요건을 충족하기 위한 개발 작업 때문에 해당 지역 출시를 미뤄왔었다.

에어팟 실시간 번역 기능은 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 기능이 탑재된 에어팟 프로3, 에어팟프로2, 에어팟4에서 작동한다. 현재 ▲영어 ▲프랑스어 ▲독일어 ▲포르투갈어 ▲스페인어 ▲이탈리아어 ▲중국어(간체 및 번체) ▲일본어 ▲한국어가 지원된다.

그 밖에도 iOS 26.2 베타1에는 ▲애플뉴스 디자인 변경 ▲팟캐스트 앱 AI 기능 도입 ▲긴급 알림 시 알람 울림 기능 등이 추가됐다.