iOS26.1·애플TV…이번 달 기대할 만한 애플 신제품은?

애플이 이번 달 새로운 하드웨어와 소프트웨어를 출시할 것이라는 소식이 곳곳에서 나오고 있는 가운데 IT매체 나인투파이브맥이 11월 기대해 볼 만한 애플의 신제품 정보를 모아서 최근 보도했다.
iOS 26.1·아이패드OS 26.1 출시
애플은 현재 테스트 중인 iOS 26.1의 정식 버전을 이번 달 출시할 것으로 예상된다. iOS 26.1에는 ▲리퀴드 글래스의 새로운 색상 설정 ▲음악 사용 시 미니플레이어 스와이프 기능 ▲에어팟 실시간 번역 기능 언어 지원 확대 ▲애플 인텔리전스 언어 지원 확대 ▲아이폰 설정 사용자 정의 강화 등이 포함된다.
아이패드OS 26.1에서는 기존 사용자 인터페이스를 보완하는 ‘슬라이드 오버(Slide Over)’ 기능이 도입될 예정이다. 이 기능은 앱을 다른 창 위에 동시에 띄울 수 있어 새로운 멀티태스킹 방식을 보여줄 예정이다. 맥OS의 경우, iOS와 마찬가지로 리퀴드 글래스 색상 설정 기능이 제공될 예정이다.
애플TV 4K 등 신제품 출시
애플이 이번 달 애플TV 신제품을 선보일 것이라는 전망이 나온 상태다. 애플TV 4K는 애플 인텔리전스를 지원하는 A17 프로 칩과 자체 개발한 N1 무선 칩, 내장 카메라도 탑재될 예정이다.
애플TV와 함께 홈팟 미니2도 출시될 것이라는 소문이 있다. 향상된 오디오 품질, 내장 칩 업그레이드, 신규 색상 출시가 전망된다. 더 정밀한 위치추적을 위한 개선된 초광대역 칩과 향상된 보안 기능을 갖춘 에어태그 2세대도 나올 수 있다.
그 밖에도 이번 달 애플은 iOS26.1 출시 후 iOS 26.2 베타 버전을 출시할 예정이며, 애플TV에서는 새로운 공상과학(SF) 드라마 ‘플루리버스’ 등을 공개할 예정이다.