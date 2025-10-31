아이폰17도 직접 수리 가능…비용 얼마나 들까

애플이 지난 달 출시한 아이폰17 시리즈를 자가 수리 서비스가 가능한 제품에 포함시켰다고 나인투파이브맥, 애플인사이더 등 외신들이 30일(현지시간) 보도했다.

이날 애플은 ▲아이폰17 ▲아이폰17프로 ▲아이폰17 프로맥스 ▲아이폰 에어에 대한 자가 수리 설명서를 공개하고 웹 사이트를 통해 부품 주문을 받기 시작했다.

아이폰17 프로 (사진=씨넷)

애플은 현재 미국, 캐나다, 영국 및 유럽 일부 국가에서 자가 수리 서비스를 제공하고 있다.

웹 사이트에 따르면, 아이폰17의 후면 유리 가격은 159달러(약 23만원), 배터리 99달러(약 14만원), 디스플레이 329달러(약 47만원), 배터리 포함 케이스 236달러(34만원), 전면 카메라 199달러(약 28만원)다. 고급 모델인 아이폰17 프로와 프로 맥스는 배터리와 배터리 포함 케이스, 디스플레이가 조금 더 비싸다.

아이폰 에어는 ▲후면 유리 159달러 ▲배터리 119달러 ▲디스플레이 329달러 ▲배터리 포함 케이스 299달러 ▲전면 카메라 199달러다.

애플은 2021년 사용자가 직접 부품이나 도구를 구매해 애플 제품을 수리할 수 있는 ‘셀프 서비스 수리’ 프로그램을 발표했다. (사진=애플)

애플은 부품 주문 및 자가수리 설명서 이용 외에도 7일 동안 49달러(약 7만원)에 수리 도구 키트를 대여할 수 있도록 지원하고 있다.

IT매체 애플인사이더는 그럼에도 불구하고 수리의 복잡성과 높은 부품 비용 때문에 애플의 자가 수리 프로그램은 대부분의 개인 사용자에게 실용적이지 않다.

공식 애플 서비스 센터에서 수리받는 비용이 비싸긴 하지만, 비용, 시간, 기기의 추가 손상 위험을 최소화하는 측면에서 가장 경제적인 방법으로 보인다고 평했다.