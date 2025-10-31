아이폰17 바람 거셌다…팀 쿡 "12월 분기, 사상 최고 전망"

아이폰17 바람을 탄 애플이 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 기록했다고 CNBC 등 외신들이 30일(현지시간) 보도했다. 실적 발표 후 애플 주가는 장외거래에서 4% 이상 상승했다.

이날 애플은 2025 회계연도 4분기(7~9월) 매출이 1024억 7천만 달러(약 146조원)로 집계됐다고 발표했다. 이는 시장 전망치인 1022억 4천 달러를 소폭 상회한 수치다.

주당 순이익(EPS)도 1.85달러로 전망치(1.77달러)를 웃돌았다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

제품별로는 아이폰 매출이 490억 3천만 달러로 전년 대비 6% 증가했다. 맥 매출도 13% 늘어난 87억200만 달러를 기록했다.

반면 신제품 부재의 영향을 받은 아이패드 매출은 69억5천만 달러, 애플워치·에어팟· 비전 프로 등의 기타 매출은 90억 1천만 달러에 그치며 전망치에 미치지 못했다. 하지만, 서비스 부문 매출은 287억5천만 달러를 기록하며 전망치 281억 7천만 달러를 훌쩍 뛰어넘었다.

팀 쿡 애플 CEO (사진=애플)

팀 쿡 최고경영자(CEO)는 “올해 12월 분기 매출이 전년 대비 10~12% 증가할 것”이라며 “아이폰 매출만 해도 두 자릿수 성장률이 예상된다. 그렇게 되면 12월 분기는 애플 역사상 최고의 분기가 될 것”이라고 밝혔다.

지난 9월 출시한 아이폰17에 대한 자신감도 내보였다. “새 아이폰 라인업에 대한 소비자 반응이 눈에 띈다”며, ”매장 방문객 수가 전년 대비 크게 증가했으며, 전 세계적으로 뜨거운 반응을 얻고 있다”고 밝혔다. 다만 일부 아이폰 17 및 이전 모델은 공급 제약으로 수요에 비해 물량이 부족했다고 덧붙였다.

애플의 4분기 순이익은 274억 6천만 달러로 전년 동기(142억 9천만 달러)보다 두 배 가량 증가했다. 이는 작년 일회성 세금 비용 지출로 인한 것으로 분석됐다. 애플의 2025 회계연도 총 수익은 4천160억 달러로 2024년 대비 6% 증가했다.

홍콩, 대만을 포함한 중국 시장 매출은 4% 감소해 145억 달러를 기록했다. 팀 쿡은 ”아이폰17이 중국에서 좋은 반응을 보이고 있기 때문에 12월 분기에는 성장세로 돌아설 것으로 예상한다”고 밝혔다.

또, 그는 내년에 시리 업데이트 버전을 출시할 계획이며, 챗GPT와의 통합 처럼 더 많은 파트너십을 추진 중이라고 설명했다.