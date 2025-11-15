애플은 왜 30만원짜리 '아이폰 포켓' 내놨을까

2004년 애플은 ‘아이팟 삭스’란 제품을 팔았다. 3만원 남짓했던 이 제품은 당시 애플 대표 제품 중 하나였던 아이팟 케이스였다.

애플 특유의 감성을 가득 담았던 이 제품은 잠깐 나왔다가 사라졌다.

그런데 애플이 21년 만에 ‘아이팟 삭스’를 연상케 하는 제품을 선보였다. 아이폰 포켓(iPhone pocket)이 바로 그 주인공이다.

3D 니트로 돼 있는 이 제품은 일종의 파우치다. 골지 문양의 텍스처가 아이폰을 감싸주고 아이폰은 물론 소지품을 넣고 다닐 수 있게 디자인됐다. 원하는 대로 몸에 두르거나 착용할 수 있고 잡아당기면 구멍을 통해 아이폰 화면을 볼 수도 있다.

애플이 새롭게 선보인 아이폰 포켓 (사진=애플)

일본 패션 브랜드 세이 미야케와 공동으로 만든 이 제품에 대해 씨넷은 “하이패션 미니멀리즘의 모든 특징을 갖추고 있다”고 평가했다. 이세이 미야케는 스티브 잡스가 즐겨 입던 검은색 터틀넥을 만든 디자이너로 유명한 인물이다.

애플은 ‘아이폰 포켓’이 아이폰 보관 파우치 이상의 용도로 사용되기를 원하고 있다고 씨넷이 전했다. 이를테면 에어팟, 립밤, 열쇠고리, 민트, 기타 작은 소지품을 함께 넣어서 사용하라는 것이다.

손에 들거나 가방에 묶는 등 다양한 용도로도 사용할 수 있을 것이라고 애플 측은 강조했다.

문제는 가격이다. 짧은 스트랩 모델이 149.95달러, 긴 스트랩 모델이 229.95달러다. 국내 판매 가격은 각각 23만9천원, 33만9천원이다.

짧은 스트랩의 아이폰 포켓 (사진=애플)

그 동안 애플은 감성을 건드리면서 많은 소비자들을 유혹했다. 소비자들이 꽤 비싼 가격에도 선뜻 지갑을 연 것은 제품 성능 못지 않게 애플 특유의 감성에 끌린 측면이 적지 않았다.

그렇다면 아이폰 포켓을 통해 애플이 노린 것은 무엇일까?

미국 씨넷은 “이 디자인은 사용자가 크로스바디로 착용할 수 있도록 만들어져, 젊은 세대에게 특히 매력적일 수 있다”고 평가했다.

그러면서 “올해 초아이폰 전용 크로스바디 스트랩을 출시한 것을 생각하면 Z세대의 욕구를 꽤 잘 파악하고 있는 듯하다”고 덧붙였다.

아이폰 포켓은 Z세대의 감성을 자극하는 새로운 패션 아이템이 될 수 있을까. (사진=애플)

그럼에도 불구하고 씨넷은 “아이팟 삭스가 29달러였던 시절을 생각하면 격세지감이 느껴진다”고 평가했다.

과연 ‘아이폰 포켓’은 애플의 새로운 패션 선언문 같은 존재가 될 수 있을까? 아니면 가격만 비싼 ‘의심스러운 선택의 어깨띠’ 신세가 될까?

‘아이팟 양말’로 실패를 한번 경험했던 애플이 ‘아이폰 포켓’을 통해 새로운 마케팅 마법에 성공할 수 있을 지 관심이 쏠린다.