"폴더블 아이폰, 두께 줄이고 내구성 높인다"

애플의 첫 폴더블 제품인 ‘아이폰 폴드’ 주요 사양이 거의 확정 단계에 접어든 것으로 보인다.

폰아레나, 맥루머스 등 외신들은 15일(현지시간) IT 팁스터 디지털챗스테이션의 전망을 인용해 애플 최초 폴더블 아이폰 관련 구체적인 사양을 전했다.

폴더블 아이폰 모형 (사진=맥루머스)

기기 두께 최소화에 개발 초점

디지털챗스테이션은 웨이보를 통해 애플이 책처럼 화면을 안쪽으로 접는 ‘와이드 폴더블’ 형태 아이폰을 개발 중이라고 밝혔다. 해당 기기는 대형 내부 디스플레이를 탑재하며, 두께를 최소화하는 데 개발의 초점이 맞춰져 있다. 이를 위해 섀시 전체 두께를 줄이기 위한 여러 핵심 설계 결정이 이뤄졌다는 게 그의 설명이다.

가장 눈에 띄는 변화는 기기 측면에 터치ID 지문 인식 센서를 탑재한다는 점이다. 애플은 페이스ID 하드웨어나 3D 초음파 방식의 디스플레이 내장 지문 센서를 적용하지 않기로 했다. 이 같은 조치는 해당 기술들이 내부 공간을 많이 차지해 기기 두께를 줄이는 데 불리하기 때문으로 전해졌다.

힌지 설계 역시 주목할 부분이다. 구체적인 구조는 공개되지 않았지만, 디지털챗스테이션은 힌지 내구성이 매우 뛰어나다고 전했다. 이는 그 동안 애플이 폴더블 기기에서 내구성과 화면 주름 최소화에 집중하고 있다는 업계 관측과도 일치한다.

7.58인치 내부 디스플레이·5.25인치 외부 디스플레이

아이폰 폴드 렌더링 (출처=퓨처)

현재 개발 중인 시제품에는 7.58인치 내부 디스플레이와 언더패널 카메라(UPC)가 탑재된 것으로 알려졌다. UPC은 전면 카메라를 디스플레이 아래에 배치해 카메라를 사용하지 않을 때 노치나 카메라가 드러나지 않도록 하는 기술이다.

외부 디스플레이는 5.25인치 크기로, HIAA(Hole-In-Active-Area) 디자인을 적용한 펀치홀 카메라 방식이 사용된다. 이를 통해 사용하지 않는 화면 영역을 최소화하고 화면 활용도를 극대화할 계획이다. 다만 내·외부 디스플레이에서 ‘다이내믹 아일랜드’가 어떻게 구현될지는 아직 불확실하다.

후면 카메라는 4천800만 화소 듀얼 카메라 시스템이 적용될 전망이다. 비교적 넓은 베이스를 가진 카메라 모듈 디자인을 채택할 것으로 알려졌다.

한편, 디지털챗스테이션은 폴더블 스마트폰 시장이 내년에 다시 활기를 되찾을 것이라고 전망했다. 성장 둔화와 점진적인 업그레이드 국면을 거친 뒤, 새로운 모멘텀이 형성될 것이라는 분석이다. 그는 삼성전자 역시 새로운 와이드형 폴더블 기기를 검토 중이라는 기존 주장을 다시 한 번 강조했다.

디지털챗스테이션은 그동안 애플 제품과 관련해 비교적 높은 적중률을 보여온 팁스터로, 아이폰 에어와 아이폰17 프로의 전체적인 디자인, 아이폰17 프로의 트리플 4천800만 화소 후면 카메라 시스템 등을 정확히 예측한 바 있다.