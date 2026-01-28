투썸플레이스, 30일부터 ‘두바이 케이크’ 판매...구매 수량 제한 없어

투썸플레이스가 예약판매를 진행하던 ‘두초생(두바이 초콜릿 생크림) 미니’를 오는 30일부터 전국 매장에서 정식 판매한다.

28일 투썸플레이스에 따르면 회사는 지난 26일부터 멤버십 앱 투썸하트에서 두초생 미니 사전예약을 진행했다. 회사 측은 이날 오전 10시 예약 페이지 오픈 직후 접속자가 13만명을 기록했고, 초기 물량이 5분 만에 매진됐다고 설명했다.

두초생 미니는 ‘두바이 스타일’ 디저트에 쓰이는 카다이프와 피스타치오를 활용해 생딸기, 초코 생크림과 함께 층층이 쌓은 케이크다. 1~2인이 먹기 쉽도록 지름 11cm의 미니 사이즈로 기획됐다. 가격은 2만9천원으로 책정됐다.

회사가 판매하는 두초생 미니.(사진=투썸플레이스 공식 인스타그램 캡처)

사전예약 당시 판매 수량은 계정당 1회 1개로 제한됐으나, 정식 판매 시에는 별도의 판매 제한은 없다고 회사 관계자는 설명했다.

투썸플레이스는 사전 예약 케이크 픽업 시 앱 내 픽업 바코드, 예약자명, 전화번호 뒷자리 등을 확인해 본인 수령을 장려할 계획이다. 또한 앱 내 예약 양도(수령인 정보 변경)는 하지 못하도록 했다. 회사 측은 정식 출시 이후로도 관련 내용에 대해 지속 모니터링할 예정이라고 설명했다.

투썸플레이스 관계자는 “스초생이 쌓아온 브랜드 자산에 최신 트렌드를 반영한 제품”이라며 “정식 출시 이후에도 디저트 시장 흐름을 이어가겠다”고 말했다.