투썸 케이크 사면 무신사 할인쿠폰 준다

투썸플레이스가 패션 플랫폼 무신사와 함께 연말 제휴 행사 ‘올겨울, 케이크를 입다’를 진행한다고 16일 밝혔다. 행사는 이날부터 28일까지 약 2주간 투썸플레이스와 무신사 앱을 통해 동시에 운영된다.

투썸하트 앱에서는 매일 오전 10시 ‘오늘의 케이크’를 선택한 고객에게 무신사 앱에서 사용할 수 있는 최대 25% 할인 쿠폰을 제공한다. 또 ‘스초생’, ‘화초생’, ‘말차 아박’ 홀케이크 3종을 구매한 뒤 행사에 응모하면 추첨을 통해 무신사머니 100만원권 1명을 증정한다.

무신사 앱에서도 투썸플레이스 혜택을 제공한다. 22일까지 진행되는 ‘무퀴즈’ 행사에 참여하면 ‘스초생’ 케이크 또는 아메리카노(R) 무료 쿠폰 1종을 한정 수량으로 받을 수 있다.

이와 함께 28일까지 운영되는 ‘랜덤기프트’ 행사에서는 홀케이크 15% 할인, 피스케이크 20% 할인, 커피·음료(R) 20% 할인, 1만원 이상 구매 시 1천원 할인 등 4종 가운데 1개의 쿠폰이 무작위로 지급된다. 매일 100명을 대상으로 ‘떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림’을 100원에 구매할 수 있는 추첨 행사도 진행된다.

투썸플레이스 관계자는 “패션과 디저트를 결합해 연말에 즐길 수 있는 새로운 소비 경험을 제안하고자 무신사와 제휴 행사를 기획했다”며 “두 브랜드의 혜택을 함께 즐기며 연말을 보내길 바란다”고 말했다.