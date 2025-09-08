케익 명가 뭉쳤다...투썸플레이스, 태극당과 한정판 협업 제품 출시

투썸플레이스가 추석을 앞두고 서울의 장수 베이커리 태극당과 협업해 한정판 제품을 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 협업 제품은 케이크, 모나카, 선물세트로 구성됐다. ‘투썸 X 태극당 케이크’는 강렬한 컬러와 입체적인 크림 장식, 태극당의 상징인 딸기 모양 젤리를 활용해 완성했다. 홀케이크와 피스케이크 두 가지 형태로 출시된다.

태극당의 대표 디저트인 모나카는 우유 맛과 딸기 초코 맛 2종으로 재해석됐다. 우유 맛은 국산 우유와 유크림을 활용해 담백함을 살렸고, 딸기 초코 맛은 투썸의 시그니처 맛을 더해 달콤한 풍미를 강조했다.

관련기사

투썸플레이스와 태극당이 협업해 출시한 홀케이크

추석 선물용으로는 종합 과자 세트와 오란다 세트가 마련됐다. 종합 과자 세트에는 태극당의 전병과 정통 오란다, 투썸에서만 판매되는 씨앗 오란다가 포함됐다. 씨앗 오란다는 해바라기씨, 호박씨, 호두, 아몬드 등을 넣어 씨앗 호떡 맛을 구현했다.

협업 제품은 전국 투썸플레이스 매장에서 판매되며, 매장별로 판매 여부가 다를 수 있다. 멤버십 앱 ‘투썸하트’를 통한 사전 예약 시 케이크와 모나카 2종 할인 쿠폰이 제공되며, 사용 기한은 오는 20일까지다.