투썸플레이스, 프리미엄 매장 ‘투썸 2.0 강남’ 열어

투썸플레이스(대표 문영주)가 1일 서울 강남에 차세대 콘셉트의 프리미엄 매장 ‘투썸 2.0 강남’을 열었다고 밝혔다.
이번 매장은 ‘케이크와 커피가 함께할 때 완성되는 특별한 순간의 가치’를 제안하는 공간으로, 브랜드의 정체성과 경험을 한층 강화하는 것을 목표로 한다.
‘투썸 2.0 강남’은 강남대로 중심부 신논현역 5번 출구 앞에 위치했다. 상권 특성에 맞춰 새 로고를 적용하고, 공간·제품·서비스 전반에 새로운 브랜드 아이덴티티를 반영했다.
회사는 투썸(TWOSOME)의 의미를 커피와 디저트가 나누는 우정과 교감으로 재해석하며, ‘DEAREST CAKE, ALWAYS COFFEE.’라는 슬로건을 통해 균형과 조화를 강조했다.
새 매장에서는 기존 매장과 차별화된 시그니처 메뉴도 공개했다. 연중 판매되는 ‘스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)’을 비롯해 ‘마카다미아 가나슈 케이크’, ‘사과 무스 케이크’, ‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’ 등 다양한 홀·쁘띠·조각 케이크를 마련했다. 또 ‘투썸 말차’ 인기에 맞춰 말차 아이스크림과 ‘크림 탑’ 커피 메뉴도 선보였다. 크림을 올린 ‘크림 탑’ 시리즈는 향후 차세대 커피 플랫폼으로 확장할 계획이다.
이와 함께 바쁜 일상 속 간편하게 즐길 수 있는 테이크아웃 전용 ‘원바이트 페어링 세트’를 처음으로 출시했다. 생크림 디저트와 커피를 함께 구성해 프리미엄 디저트 경험을 간단히 제공한다.
투썸플레이스 관계자는 “투썸 2.0 강남은 브랜드 가치와 경험을 가장 완성도 높게 구현한 매장”이라며 “프리미엄 디저트 카페로서 고객과의 감성적 연결을 강화하고, 브랜드 팬덤을 공고히 하는 거점이 될 것”이라고 말했다.
한편, 투썸플레이스는 이번 ‘투썸 2.0 강남’을 시작으로 주요 거점에 차세대 프리미엄 매장을 확대해 나갈 예정이다.