투썸플레이스, 배우 박규영 겨울 시즌 모델로 발탁

투썸플레이스가 올겨울 홀리데이 시즌의 새로운 얼굴로 배우 박규영을 선정했다고 28일 밝혔다.

투썸플레이스는 매년 감각적인 영상미와 스토리텔링을 결합한 시즌 캠페인을 통해 ‘겨울=스초생(스트로베리 초콜릿 생크림 케이크)’이라는 브랜드 공식을 만들어왔다. 지난해 진행된 ‘스초생은 겨울이 제철’ 캠페인은 높은 화제성과 함께 투썸의 프리미엄 이미지를 더욱 강화했다.

올해는 다채로운 매력과 글로벌 감각을 지닌 배우 박규영을 새 모델로 기용하며, 한층 세련된 비주얼과 감도 높은 연출의 ‘스초생’ 홀리데이 캠페인을 선보일 예정이다.

새 모델로 발탁된 배우 박규영.(사진=투썸플레이스)

박규영은 최근 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임 2·3’, 영화 ‘사마귀’ 등 화제작에서 인상적인 연기를 펼치며 주목받고 있다. 작품 속에서는 강렬한 존재감으로, 일상에서는 밝고 유쾌한 에너지로 다채로운 매력을 보여왔다.

투썸플레이스는 박규영의 입체적인 연기력과 장르를 넘나드는 표현력이 브랜드가 추구하는 고유의 스토리텔링 감성과 어우러져 새로운 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 박규영의 모델료는 가맹점주 부담 없이 전액을 가맹본부가 부담한다.

이번 홀리데이 캠페인은 11월 초 공개 예정으로, 투썸의 시그니처 케이크 ‘스초생’을 겨울의 상징으로 다시금 부각시킬 계획이다. 브랜드는 독창적인 연출과 감각적인 스토리라인을 통해 ‘겨울=투썸’의 상징성을 한층 강화한다는 목표다.

투썸플레이스 관계자는 “글로벌 무대에서 주목받고 있는 배우 박규영과 함께 브랜드의 새로운 아이코닉 시즌 캠페인을 선보일 것”이라며 “오는 11월 공개될 광고 영상에서는 이전과는 차별화된 스케일과 콘셉트로 ‘스초생’만의 세계를 완성할 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.