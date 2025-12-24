‘두쫀쿠’ 없어서 못 판다…멈추지 않는 두바이 디저트 열풍

SNS에서 인기를 끈 ‘두바이쫀득쿠키’가 유행을 넘어 꼭 먹어봐야할 디저트로 소비되며, 인기가 유통업계 전반으로 확산되고 있다. 쿠키에 그치지 않고 도넛과 빙수 등 두바이 스타일을 앞세운 신제품이 잇따라 출시되는 모습이다.

24일 유통업계는 최근 인기를 끈 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 열기에 맞춰 관련 신제품을 앞다퉈 출시하고 있다. 두바이쫀득쿠키는 지난해 유행한 ‘두바이 초콜릿’을 변형한 형태로, 카다이프와 피스타치오를 활용한 것이 특징이다.식감과 단면을 강조한 모습이 SNS를 중심으로 확산되며 일부 카페와 제과점에서는 매진되는 등 인기를 끌었다.

CU는 최근 ‘두바이 쫀득 찹쌀떡’과 ‘두바이 초코 브라우니’ 등 디저트 2종을 출시했다. 해당 제품은 판매 개시 일주일 만에 10만여 개가 판매됐고, 일부 제품은 공급 물량이 수요를 따라가지 못해 품절이 이어지고 있다. CU 측은 기존 두바이쫀득쿠키 트렌드를 참고해 찹쌀떡과 브라우니로 변주한 것이 주효했다고 설명했다.

서울 시내 한 카페에 두바이 디저트 품절 안내문이 붙어 있다.(사진=지디넷코리아)

도넛 브랜드 던킨도 ‘두바이 스타일’ 흐름에 합류했다. 던킨은 ‘두바이 스타일 초콜릿 도넛’ 출시 1주년을 맞아 흑임자 페이스트를 활용한 ‘K두바이 스타일 흑임자 도넛’을 추가로 내놨다. 기존 제품은 출시 약 1년 만에 누적 판매량 126만개를 기록한 바 있다.

빙수 프랜차이즈 설빙은 ‘두바이초코설빙’을 포함한 초코 빙수 라인업이 3개월간 120만 개 이상 판매됐다고 밝혔다. 특히 두바이초코설빙은 같은 기간 32만 개가 팔리며 단일 메뉴 기준 최다 판매량을 기록했다.

온라인 유통 채널에서도 ‘쫀득’ 콘셉트를 앞세운 디저트 협업이 이어지고 있다. SSG닷컴은 최근 압구정 인기 카페 ‘이웃집 통통이’의 쫀득빵 3종을 단독 출시했다. 해당 브랜드는 두바이식 초코쿠키 등을 히트시키며 SNS를 중심으로 인지도를 쌓아왔다. SSG닷컴은 이 제품들을 프리미엄 식품관을 통해 선보이며 차별화 상품으로 내세웠다.

업계는 지난해 두바이 초콜릿 유행이 이번 확산의 기반이 됐다고 본다. 한 유통업계 관계자는 “두바이 초콜릿 이후 올해 하반기에는 쿠키와 마카롱 등으로 형태가 변형되며 다시 유행이 형성되고 있다”며 “SNS를 중심으로 유행이 확산되면서 업계 전반에서 비슷한 콘셉트의 신제품이 이어지는 것”이라고 말했다.

또 다른 업계 관계자는 “지난해 두바이 초콜릿이 인기를 끌 당시 카다이프 등 원재료 수급에 신경을 쓴 경험이 있다”면서 “이 과정에서 관련 제품을 비교적 빠르게 기획, 출시할 수 있는 환경이 만들어졌다”고 설명했다.

이 관계자는 “이미 시장에서 검증된 재료와 조합이 있는 만큼, 유행에 맞춰 변형 제품을 내놓는 데 부담이 크지 않다는 장점이 있다”고 덧붙였다.