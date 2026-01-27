젠하이저, '남쇼 2026' 기술 혁신상

독일 오디오 기업 젠하이저는 다이나믹 마이크 'MD 421 콤팩트'가 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 세계 최대 음악 산업 전시회 '2026 남쇼'에서 기술 혁신상을 수상했다고 27일 밝혔다.

올해로 41회를 맞은 '남(NAMM) TEC 어워드'는 녹음, 라이브 공연, 방송 등 오디오 산업 전반에서 기술적 진보와 혁신성을 보여준 제품을 선정하는 시상식이다.

(왼쪽부터) 젠하이저 CEO 안드레아스 젠하이저와 제품 매니저 지미 랜드리가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=젠하이저)

MD 421 콤팩트는 1960년 출시한 마이크 'MD 421' 시리즈 후속작이다. 기존 'MD 421-II'와 동일한 캡슐과 음향 특성을 유지하면서 본체 크기를 줄여 휴대성과 설치 편의성을 높였다. 마운트 클립을 하우징과 일체형으로 설계했다.

저음 롤오프 스위치를 제거하고 디지털 믹싱 콘솔과 DAW 환경에서 보다 유연하게 사운드를 조정할 수 있도록 설계 효율을 높였다. 카디오이드 지향성을 채택해 주변 소음을 효과적으로 억제하며 높은 음압(SPL) 환경에서도 안정적인 사운드를 제공한다.

지미 랜드리 젠하이저 글로벌 마케팅 담당자는 "이번 수상은 젠하이저가 오랜 역사와 혁신을 함께 이어가고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라고 말했다.