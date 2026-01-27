[1분건강] 기온 뚝 떨어지면서 겨울 '협심증' 경고

겨울철 협심증에 주의를 기울여야겠다.

건강보험심사평가원에 따르면, 협심증은 다빈도 질병 기준 20위를 차지할 만큼 국내에서 흔하게 발생한다. 협심증은 심장에 피를 공급하는 혈관인 관상동맥이 좁아져 심장근육으로 가는 혈류가 부족해지는 질환이다. 가슴이 조이거나 쥐어짜는 듯한 통증이 나타난다.

증상의 양상에 따라 협심증은 크게 세 가지로 나뉜다. 안정형 협심증은 동맥경화로 혈관이 서서히 좁아지면서 발생하며, 안정 시에는 증상이 없다가 운동이나 스트레스 등 심장 부담이 커질 때 통증이 나타난다.

사진=픽사베이

또 불안정형 협심증은 혈전으로 인해 관상동맥이 갑자기 좁아서 발생한다. 안정 상태에서도 통증이 발생하고 지속시간이 길며, 심근경색으로 진행될 위험이 매우 커 즉각적인 치료가 필요하다.

변이형 협심증은 관상동맥 경련으로, 일시적으로 혈류가 차단돼 발생한다. 휴식 중이나 밤·이른 아침 시간대에 증상이 나타난다.

협심증의 가장 흔한 증상은 가슴 가운데나 왼쪽의 압박감·조이는 통증이다. 통증이 어깨, 팔 안쪽, 목, 턱으로 퍼질 수 있으며, 숨참, 식은땀, 메스꺼움, 어지러움, 극심한 피로감이 동반되기도 한다. 일부 환자는 명치 통증, 속쓰림, 소화불량처럼 느껴져 위장질환으로 오해하기도 한다. 통증은 수 분 내 사라지지만, 20~30분 이상 지속되거나 점점 심해지는 양상을 보인다면 응급상황일 수 있어 즉시 의료기관을 찾아야 한다.

협심증 발생 위험을 높이는 요인은 흡연, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 비만, 운동 부족, 스트레스, 가족력, 고령 등이다. 특히 겨울철에는 찬 공기에 노출될 때 혈관이 더 수축해 증상이 쉽게 유발될 수 있다.

예방을 위해서는 금연과 함께 혈압·혈당·콜레스테롤 조절, 규칙적인 운동, 적정 체중 유지, 채소 및 과일 섭취를 늘려야 한다. 겨울에는 체온을 따뜻하게 유지하고, 실내에서 충분히 몸을 풀어준 뒤 서서히 활동량을 늘리는 것이 안전하다.

고려대구로병원 심혈관센터 나승운 교수는 “협심증은 가슴이 답답하고 조이는 통증이 반복되는데 겨울철에는 혈관이 수축해 증상이 더 쉽게 유발될 수 있다”라며 “휴식 중에도 통증이 생기거나 빈도와 강도가 증가했다면 심근경색으로 진행될 수 있어 바로 의료기관을 찾아 진료받아야 한다”라고 조언했다.

아울러 “조기 진단과 위험 인자 관리가 중요한 질환인 만큼, 평소 생활습관 개선과 정기적인 검진이 무엇보다 중요하다”라고 당부했다.