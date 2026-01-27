스마일샤크, 클로봇 AI 방역로봇 개발 지원

스마일샤크는 클로봇 아마존웹서비스(AWS) 기반 인공지능 개념증명(AI PoC) 수행을 지원했다고 27일 밝혔다.

클로봇은 이번 AI PoC를 통해 열대 건설 현장 내 모기 유충 발생 환경을 자동 판별할 수 있는 방역 로봇의 AI 적용 가능성을 확인했다.

프로젝트는 열대 지방 건설 현장에서 뎅기열과 같은 감염병 확산 위험을 낮추기 위해 진행됐다. 클로봇은 건설 현장 내 주된 전염병 매개체인 모기의 유충 발생 환경을 자동으로 판별하는 방역 로봇의 AI 적용 가능성을 확인했다.

실제 건설 현장에서는 모기 유충이 물웅덩이뿐 아니라 덮인 배수구, 구조물 내부, 방치된 폐기물 등 비정형·은폐된 공간에서 발생하는 경우가 많아 기존의 이미지 인식 기반 AI만으로는 정확한 판단에 한계가 있었다.

이에 클로봇은 AWS 완전 관리형 생성형 AI 서비스인 아마존 베드록을 활용해 시각언어모델(VLM)과 지식 기반 AI 검색증강생성(RAG)을 결합해 실험 환경을 구축했다.

로봇이 현장 이미지와 방역 지침을 함께 이해하고 판단 근거까지 제시할 수 있는 AI 구조를 검증했다. AWS 클라우드 인프라 확장성과 아마존 베드록 파운데이션 모델 접근성을 활용해 실험 테스트 시간을 단축했다.

방역을 넘어 안전·점검·시설 유지보수 등 로봇 서비스 전반으로 확장 가능한 '현장 판단형 AI' 적용 가능성을 확인했다.

권지현 클로봇 로봇 AI 기술팀장은 "이번 PoC를 통해 유충 위험 환경을 판별하고 방역 지침 준수 여부를 자동으로 분류할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "향후 운영 시스템으로 확장하는 단계에서도 스마일샤크와 협업을 이어가길 기대한다"고 말했다.

장진환 스마일샤크 대표는 "클로봇과 진행한 AI PoC는 다양한 AI 모델을 빠르게 실험하고 검증하는 데 도움이 된 사례"라며 "앞으로도 기업에게 AI PoC 경험을 제공해 실제 서비스 고도화로 이어질 수 있도록 지속 협력하겠다"고 밝혔다.