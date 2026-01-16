클로봇, 보스턴다이내믹스 '스팟' SI 인증

로봇 소프트웨어 전문기업 클로봇은 글로벌 로봇 전문기업 보스턴다이내믹스로부터 스팟 양산 및 유지보수 교육 이수와 프로젝트 검증을 거쳐 '시스템 통합(SI) 인증''을 취득했다고 16일 밝혔다.

이번 인증은 보스턴다이내믹스가 전 세계 파트너사를 대상으로 실시하는 프로젝트 검증과 양산 및 유지보수 교육 과정을 통과해야 주어지는 자격이다. 파트너사 중 최초로 인증을 취득했다.

사진은 보스턴다이내믹스 사족보행 로봇 '스팟'의 모습 (사진=보스턴다이내믹스)

클로봇은 이번 인증을 통해 사족보행 로봇 '스팟'의 현장 도입은 물론, 국내에 보급된 스팟 및 관련 페이로드들에 대한 전문 유지보수 및 장애 대응 서비스를 전담할 수 있는 공식적인 역량을 입증했다.

클로봇은 지난 3년간 보스턴다이내믹스의 국내 파트너로서 제조, 제련, 발전소 등 다양한 산업 현장에 스팟을 공급해 왔다. 주요 설비 점검 업무에 로봇을 직접 투입해 실질적인 양산 운영과 개념 검증(PoC)을 수행하며 현장 노하우를 축적해 왔다.

이번 인증은 클로봇이 단순한 유통과 기술 지원 수준을 넘어, 글로벌 제조사로부터 산업 현장 운영 및 사후 관리 전반에 대한 전문성을 공식 인정받았다는 의미가 있다.

클로봇은 스팟 운영 중 장애 발생 시 24시간 이내에 1차 대응 및 조치가 가능한 자체 프로세스를 확립했다. 기존에 발생하던 긴 대기 시간을 획기적으로 단축, 국내 고객사의 가동 중단 시간을 최소화할 수 있는 강력한 지원 체계를 구축했다.

또한 고객사별 요구사항을 반영한 맞춤형 양산 프로세스를 통해 현장 최적화 솔루션을 제공할 방침이다.

클로봇 관계자는 "이번 인증 취득을 계기로 보스턴다이내믹스와 전략적 파트너십을 더욱 공고히 할 것"이라며 "스팟 공급부터 양산, 유지보수에 이르는 전 과정을 아우르는 국내 핵심 파트너로서 산업 현장의 로봇 전환을 선도해 나가겠다"라고 말했다.