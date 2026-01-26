테팔, 인덕션 레인지 '뉴비테스' 출시

2100W 화력·6가지 자동모드 지원

2026/01/26

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

주방용품 브랜드 테팔은 2천100W 화력 인덕션 레인지 '뉴비테스'를 출시했다고 26일 밝혔다.

뉴비테스는 한국인의 식문화를 고려해 물 끓임, 찜, 탕·국, 삼겹살·튀김, 볶음, 전골·샤브 등 6가지 자동 요리 모드를 지원한다. 각 요리에 따라 최적화된 화력과 조리 시간으로 요리를 완성할 수 있도록 돕는다.

테팔 인덕션 레인지 '뉴비테스' (사진=테팔)

스마트 센서를 탑재해 12cm 소형 용기부터 24cm 대형 냄비까지 용기 크기를 자동으로 인식한다. 세라믹 유리 상판에 버튼 돌출 없는 터치패널로 평평한 표면을 구현해 조리 후 세척과 관리도 간편하다.

수동으로 화력과 조리 시간을 조절할 수 있는 기능도 추가했다. 전원 버튼을 누른 뒤 화력과 조리 시간을 설정하고 시작 버튼만 누르면 작동하는 3단계 조작 방식을 지원한다.

테팔 마케팅 담당자는 "뉴비테스는 6가지 자동모드로 빠른 조리를 원하는 1인 가구나 기기 사용에 익숙하지 않은 부모님 세대 등 다양한 사용자가 자신에게 맞는 방식을 선택할 수 있도록 고려한 제품"이라고 말했다.

